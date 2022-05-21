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Спикер Сената встретился с Председателем Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая

Председатель Сената Парламента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев провел онлайн встречу с Председателем Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Ван Яном.

Спикер Сената отметил, что Казахстан придаёт особое значение развитию сотрудничества с Китаем и поддержке высокого уровня взаимодействия по различным направлениям. Маулен Ашимбаев напомнил, что в ходе визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Китай в 2019 году Главы наших государств подписали Совместное заявление, в котором подтвердили, что две страны будут развивать вечное, стратегическое, всестороннее партнерство.

«Считаем важным сотрудничество Сената Парламента Казахстана и Народного политического консультативного совета Китая в части содействия реализации договоренностей, достигнутых между Главами наших государств. Это должно стать основой нашего взаимодействия в предстоящий период. Мы готовы к совместной работе по различным направлениям двустороннего взаимовыгодного сотрудничества», - сказал Председатель Сената.

По его словам, Сенат Парламента готов к обмену опытом с китайскими партнерами в сфере экспертного сопровождения принимаемых решений, контроля над реализацией законов, а также по линии укрепления общественного согласия и продвижения межрелигиозного диалога. 

Маулен Ашимбаев также рассказал собеседнику о политических реформах, проводимых в Казахстане по инициативе Главы государства. В частности, китайские коллеги были проинформированы о предстоящем республиканском референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию, а также о ходе подготовки к нему.

В свою очередь, Председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Ван Ян поприветствовал проводимые в Казахстане реформы и отметил, что Китай готов к продолжению всестороннего взаимовыгодного сотрудничества с нашей страной на принципах дружбы и добрососедства в различных сферах.

В завершение встречи Маулен Ашимбаев поблагодарил Ван Яна за конструктивный диалог и выразил уверенность на дальнейшее расширение сотрудничества.

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