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Спикер Сената выразил соболезнования Послу ОАЭ

Председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев выразил соболезнования послу Объединенных Арабских Эмиратов в Республике Казахстан Мухаммеду Саиду Мухаммеду Аль-Арики в связи с кончиной Президента ОАЭ шейха Халифа бен Заид Аль Нахаян.

Во время посещения Посольства Объединённых Арабских Эмиратов в Казахстане Спикер Сената также оставил запись в Книге соболезнований.

Маулен Ашимбаев отметил, что шейх Халифа бен Заид Аль Нахаян был одним из ярких лидеров в мусульманском мире и большим другом Казахстана. Он внес большой вклад в развитие двустороннего партнерства между нашими странами. С его именем связаны важные социальные, инфраструктурные и инвестиционные проекты, реализованные в нашей стране.

Как отметил Спикер Сената, 15 мая Глава нашего государства Касым-Жомарт Токаев посетил Абу Даби и лично выразил соболезнования по случаю кончины шейха Халифы бен Заид Аль Нахаян.

«Шейх Халифа бен Заид Аль Нахаян был общепризнанным государственным деятелем, который сыграл огромную роль в развитии ОАЭ. Он также внес большой вклад в укрепление международного сотрудничества и продвижение конструктивного диалога между религиями и культурами. Разделяя вашу скорбь, от себя лично и от имени депутатов Сената выражаю глубокие соболезнования Вам и народу Объединенных Арабских Эмиратов в связи с невосполнимой утратой, кончиной шейха Халифа бен Заид Аль Нахаян», - подчеркнул Председатель Сената.

Напомним, Его Высочество шейх Халифа бен Заид Аль Нахаян, Президент ОАЭ и правитель Абу-Даби, скончался в пятницу, 13 мая 2022 года. Шейх Халифа бен Заид Аль Нахаян занимал пост президента ОАЭ и правителя Абу-Даби с 3 ноября 2004 года.

 

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