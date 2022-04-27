Спортсмены вышли на субботник

Столичные спортсмены в рамках республиканской акции Birge – taza Qazaqstan вышли на общегородской субботник, где высадили около 60 деревьев вокруг территории ЭКСПО.

В акции приняли участие известные атлеты, защищавшие и защищающие честь страны на престижных соревнованиях. Среди них олимпийский чемпион по боксу Серик Сапиев, чемпион мира по боксу Мерей Акшалов, главный тренер национальной сборной Казахстана по шорт-треку Мадигали Карсыбеков, участники зимних Олимпийских игр Яна Хан, Абзал Ажигалиев и другие спортсмены. Они внесли свой вклад в озеленение и благо­устройство столицы.

– Посадка дерева – это символ чистоты и добра. Считаю, что каждый гражданин должен взять на себя большую ответственность за охрану окружающей среды, чистоту, озеленение. Это наше общее дело, – отметил Мадигали Карсыбеков.

Основная цель акции – способствовать процветанию и благоустройству города. В стартовавшем на прошлой неделе весеннем санитарно-экологическом месячнике приняли участие более 700 спортсменов столицы.

– Мужчина считает три вещи в жизни своей обязанностью. Это воспитание сына, строительство дома и посадка деревьев, – сказал чемпион мира по боксу Мерей Акшалов. – Для меня большая честь посадить деревья в столице и внести свой вклад в ее процветание. Спасибо организаторам акции за предоставленную возможность.