Спрос на отдых

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Раушан Утеулина

Государственная поддержка важна любому предпринимателю для развития собственного дела.

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Акмолинская область – один из регионов Казахстана, привлекательный для туристов. Его доля в оказании туристических услуг превышает 9%. Общий объем турпотока по итогам четвертого квартала прошлого года составил 956,7 тыс. человек, из них около 16 тыс. – иностранцы.

Возрастающий спрос на отдых заставляет предпринимателей вкладывать средства в развитие бизнеса, улучшение предоставляемых услуг. Хорошим подспорьем в этом плане стала государственная поддержка сферы туризма, практикуемая с 2022 года. Многие ею воспользовались.

Так, из семи предлагаемых на сегодня мер по субсидированию час­ти затрат акмолинцы остановили свой выбор в основном на приобретении автотранспорта – автобусов и «газелей».

По словам руководителя кокшетауского ИП «Бексултанова К. Н.» Когершин Бексултановой, подав заявку, они приобрели вместительный туристический автобус марки Yutong. Компании, занятой в гостиничном бизнесе, давно хотелось иметь такое автотранспортное средство, но не было возможности выложить за него 56 млн тенге.

Благодаря заработавшей прог­рамме субсидирования им возместили 25% от стоимости автобуса, а это чуть более 14 млн тенге. Теперь отпала необходимость арендовать транспорт.

С 2021 года в Бурабайской курорт­ной зоне развивается отель Forest camр на 40 мест. Восполь­зовавшись вышеназванной программой, здесь приобрели 18-местный автобус для бесплатных экскурсий по территории курортной зоны.

– Конечно, мы очень довольны тем, что у нас появилась возможность получать субсидии от государства. Когда есть поддержка, предпринимателям намного легче развиваться. Подав заявку на субсидирование в 2022 году, мы приобрели комфортабельный автобус стоимостью 23 млн тенге. В этом году государство возместило нам 25% от затраченных средств. Можно эти деньги вложить, к примеру, в дальнейшее развитие бизнеса либо использовать на содержание автобуса, – рассказал управляющий отелем Данияр Кожахметов.

Кто в Акмолинской области не знает об отеле семейного отдыха Discovery Borovoe – одном из самых популярных мест отдыха для маленьких и взрослых казахстанцев? По словам одного из учредителей, здесь трудится 150 человек, предприниматели охотно используют средства гос­поддержки на расширение инфраструктуры, приобретение автотранспорта и так далее.

В нынешнем году они получили 7 млн тенге субсидий на приобретение мини-автобуса для перевозки гостей, экскурсий по достопримечательным местам курорта Бурабай. Еще 14 млн им возместили от суммы, использованной на капитальное обустройство набережной.

– Это на самом деле реальная помощь. На следующий год планируем получить уже 100 миллионов субсидий. Конечно, мы бы и сами развивались, но не так быстро, как с помощью господдержки. Нужно было бы сначала накопить денег, а потом строить, – заметил один из учредителей Павел Безвербный.

К слову, на встрече с населением министра туризма и спорта Ермека Маржикпаева, прибывшего в регион с рабочим визитом, Павел Безвербный обратился к нему от имени туристского сообщества области. Он попросил главу отраслевого ведомства проработать вопрос увеличения в регион потока туристов посредством железной дороги.

– Поезд «Тулпар», еще недавно курсировавший из Алматы, перестал ходить, поэтому уменьшилось число отдыхающих из южных регионов республики. Немногие казахстанцы могут позволить себе добираться к нам самолетом. Две переполненные электрички из Астаны в Бурабай, где расположено более 500 оте­лей, – это очень мало, – посетовал эксперт.

Новым трендом в строительстве туристских объектов называют сегодня такой быстровозводимый объект, как глемпинг. Сегодня в Казахстане насчитывается 38 подобных комплексов в восьми регио­нах. Причем запрос, возникший у населения во время пандемии, только наращивает обороты.

Глемпинговая зона отдыха «Лес и звезды», расположенная в районе Биржан сал на берегу озера Жукей, – одно из популярных и востребованных мест для тех, кто обожает отдых на природе с бытовыми благами цивилизации. Ну а поскольку есть спрос, особенно в летнее время, предпринимателям нужно развивать бизнес. Поэтому ИП «Жакибаев», воспользовавшись предлагаемыми мерами господдержки, подал заявку на возмещение части затрат.

Построив придорожное кафе в зоне отдыха, предприниматель получил в виде субсидии более 11 млн тенге.

В целом, по словам предпринимателей, ощутимая господдержка у них на сегодня есть. И им бы хотелось, чтобы она была продолжена.

#поддержка #субсидии #туризм #бизнес #Акмолинская область #зоны отдыха

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