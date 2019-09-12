Спрос на получение соцжилья в Казахстане ежегодно растет на 50 тысяч человек – МИИР РК

Общество
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Жанат Тукпиев
Спрос на получение социального жилья в Казахстане растет ежегодно в среднем на 50 тысяч человек. Об этом на заседании коллегии Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК сообщил председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК Мархабат Жайымбетов, передает корреспондент Kazpravda.kz.   

"Несмотря на увеличение жилищного фонда, проблема доступности жилья остается одной из самых острых среди казахстанцев. Прежде всего, это касается, социально-уязвимых слоев населения. На сегодня очередность на получение социального жилья в акиматах возросла в 3,5 раза и на 1 июля текущего года составила 512 тысяч человек. Это обусловлено урбанизацией и трудовой миграцией населения. В среднем спрос растет ежегодно на 50 тысяч человек", – сказал Жайымбетов.

По его мнению, строительство нового жилья не позволяет покрыть возрастающую потребность.

"Поэтому основным принципом единой жилищной политики в новой программе "Нұрлы жер" обозначается повышение доступности жилья. Идеология новой жилищной политики – каждый работающий казахстанец будет иметь свое жилье. Как поручил Глава государства, предусматриваются четкие критерии для участия в программах и определяющим фактором станут доходы населения. Так, очередникам, не имеющим дохода либо имеющим доход, ниже черты бедности на 1 члена семьи (21,5 тыс. тенге – прим. автора) будет предоставляться арендное жилье без выкупа. Здесь будет идти отбор среди социально-уязвимых категорий", – подчеркнул Жайымбетов.

Он отметил, что программа "Жилстройсбербанка" по льготному кредитованию "Бақытты отбасы" (2-10-25) будет по-прежнему иметь целевую аудиторию.

"Это многодетные, неполные семьи и семьи, имеющие детей-инвалидов с уровнем дохода выше черты бедности до одной минимальной заработной платы на члена семьи (1 МЗП – 42,5 тыс. тенге – прим. автора)", – указал он.

В заключение Жайымбетов добавил, что на кредитное жилье акиматов по программе "5-20-25" могут претендовать очередники, имеющие доходы выше черты бедности и до двух минимальных зарплат на члена семьи.

"Граждане, имеющие доходы свыше двух минимальных зарплат (85 тысяч тенге – прим. автора), смогут воспользоваться инструментами программы "7-20-25" и рыночными продуктами – "Баспана-хит", "КИК-Орда", "Свой дом" ЖССБК. Данные подходы обеспечат адресность государственной поддержки и позволят сконцентрировать государственные ресурсы", – заключил Жайымбетов.

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