Свежий выпуск Сражения под сенью «Байтерека» 24 июня 2022 г. 0:00 Лилия Сыздыкова Более 200 шахматистов приняли участие в первом шахматном турнире AMANAT CUP, организованном партией «AMANAT». Турнир состоялся в столице на открытом воздухе: шахматные столы были расставлены у монумента «Байтерек». Участниками состязания стали более 200 шахматистов в возрасте от 8 до 35 лет со вторым разрядом. Как отметил исполнительный секретарь «AMANAT» Асхат Оралов, турнир приурочен к Году детей и направлен на популяризацию шахматного движения в стране. – Сегодня Казахстан занимает 37-е место в мировом шахматном рейтинге. Отечественные шахматисты продолжают прославлять нашу страну во всем мире. Партия «AMANAT» будет традиционно проводить открытый республиканский турнир, и со следующего года этапы пройдут во всех регионах страны. Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание развитию и поддержке шахматного спорта. Мы видим огромный потенциал нашей молодежи, детей и хотели бы внести свой вклад в развитие шахматного движения в стране, – сказал Асхат Оралов. Международный гроссмейстер Жансая Абдумалик, посетившая турнир, подчеркнула, что такие чемпионаты очень важны для молодых шахматистов: это и популяризация шахматного спорта, и отличный опыт для детей. – Не выезжая из страны, они получают возможность соревноваться с соперниками разного уровня. Здесь большое количество участников, здоровая конкуренция. Хотелось бы выразить благодарность партии «AMANAT» за отличную организацию турнира, – подчеркнула Жансая Абдумалик. Турнир проводился по швейцарской системе с обсчетом рейтинга ФИДЕ. Жеребьевка участников шла с применением программы Swiss Manager. Итоги турнира следующие: в категории «Молодежь» первое место занял Константин Казаков, второе – Бахтияр Нугуманов и третье – Талгат Губайдуллин. В категории «Дети» сильнейшим стал Алдияр Ансат, вторым – Мадияр Алтынбекулы и почетное третье место занял Абуали Скак. – Приятно, что стали проводиться такие турниры, потому что, когда я был помладше, с этим вопросом было сложнее. Сейчас государство поддерживает развитие данного спорта, партия «AMANAT» подключилась, думаю, в дальнейшем конкуренция будет только возрастать, – поделился один из победителей AMANAT CUP Константин Казаков. По информации пресс-службы партии, общий призовой фонд турнира составил более 5 млн тенге. Победителей и призеров награждали известные казахстанские шахматисты Жансая Абдумалик, Бибисара Асаубаева, Дармен Садвакасов и Меруерт Камалиденова.