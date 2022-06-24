Сражения под сенью «Байтерека»

Более 200 шахматистов приняли участие в первом шахматном турнире AMANAT CUP, организованном партией «AMANAT».

Турнир состоялся в столице на открытом воздухе: шахматные столы были расставлены у монумента «Байтерек». Участниками состязания стали более 200 шахматистов в возрасте от 8 до 35 лет со вторым разрядом.

Как отметил исполнительный секретарь «AMANAT» Асхат Оралов, турнир приурочен к Году детей и направлен на популяризацию шахматного движения в стране.

– Сегодня Казахстан занимает 37-е место в мировом шахматном рейтинге. Отечест­венные шахматисты продолжают прославлять нашу страну во всем мире. Партия «AMANAT» будет традиционно проводить открытый республиканский турнир, и со следующего года этапы пройдут во всех регионах страны. Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание развитию и поддержке шахматного спорта. Мы видим огромный потенциал нашей молодежи, детей и хотели бы внести свой вклад в развитие шахматного движения в стране, – сказал Асхат Оралов.

Международный гроссмейс­тер Жансая Абдумалик, посетившая турнир, подчеркнула, что такие чемпионаты очень важны для молодых шахматистов: это и популяризация шахматного спорта, и отличный опыт для детей.

– Не выезжая из страны, они получают возможность соревноваться с соперниками разного уровня. Здесь большое количество участников, здоровая конкуренция. Хотелось бы выразить благодарность партии «AMANAT» за отличную организацию турнира, – подчеркнула Жансая Абдумалик.

Турнир проводился по швейцарской системе с обсчетом рейтинга ФИДЕ. Жеребьевка участников шла с применением программы Swiss Manager.

Итоги турнира следующие: в категории «Молодежь» первое место занял Константин Казаков, второе – Бахтияр Нугуманов и третье – Талгат Губайдуллин. В категории «Дети» сильнейшим стал Алдияр Ансат, вторым – Мадияр Алтынбекулы и почетное третье место занял Абуали Скак.

– Приятно, что стали проводиться такие турниры, потому что, когда я был помладше, с этим вопросом было сложнее. Сейчас государство поддерживает развитие данного спорта, партия «AMANAT» подключилась, думаю, в дальнейшем конкуренция будет только возрастать, – поделился один из победителей AMANAT CUP Константин Казаков.

По информации пресс-службы партии, общий призовой фонд турнира составил более 5 млн тенге. Победителей и призеров награждали известные казахстанские шахматисты Жансая Абдумалик, Бибисара Асаубаева, Дармен Садвакасов и Меруерт Камалиденова.