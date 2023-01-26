Сразу 7 акмолинцев за день попались на уловки интернет-мошенников

При этом, сами потерпевшие уверяют, что о распространенных способах мошенничества они знали, однако при разговоре с аферистами действовали словно под гипнозом.

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Сразу 7 фактов мошенничества зарегистрировали акмолинские полицейские за минувшие сутки. Жертвами аферистов стали жители Жаксынского, Жаркаинского, Сандыктауского, Шортандинского и Целиноградского районов, еще двое жителей Кокшетау и Щучинска также лишились личного имущества из-за мошенников, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Используя приложения удаленного доступа, мошенники оформили на каждого из них по кредиту в размерах свыше 1,1 млн тенге, 2,4 млн тенге и 6,8 млн тенге. При этом, сами же потерпевшие уверяют, что о наиболее распространенных способах мошенничества они знали, однако при разговоре с мошенниками действовали словно под гипнозом.

Еще один факт сетевой аферы зарегистрирован в отделе полиции Жаксынского района. 55-летний сельчанин, ответив всего на один телефонный звонок, лишился миллиона тенге. Лжесотрудники службы безопасности банка убедили мужчину, что на его имя оформлено несколько кредитов, а "перехватить" их можно, оформив новый кредит, который впоследствии мошенники пообещали аннулировать. Инцидент произошел еще в декабре 2022 года. Больше месяца заявитель был уверен, что никакого банковского обязательства у него нет, пока к нему не позвонили настоящие сотрудники ForteBank и не сообщили о просрочке.

Также, отмечают в полиции, одним из распространенных способов обмана являются покупки через социальные сети. Так, жительница села Акмол при покупке одежды в Instagram оплатила стоимость вещей, однако ни покупок, ни денег в размере 131 тысячи тенге так и не дождалась.

По всем фактам полицейские начали досудебное расследование по статье 190 УК РК "Мошенничество".