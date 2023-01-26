Сразу 7 акмолинцев за день попались на уловки интернет-мошенников

Происшествия
87

При этом, сами потерпевшие уверяют, что о распространенных способах мошенничества они знали, однако при разговоре с аферистами действовали словно под гипнозом.

Фото: Kazpravda.kz

Сразу 7 фактов мошенничества зарегистрировали акмолинские полицейские за минувшие сутки. Жертвами аферистов стали жители Жаксынского, Жаркаинского, Сандыктауского, Шортандинского и Целиноградского районов, еще двое жителей Кокшетау и Щучинска также лишились личного имущества из-за мошенников, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Используя приложения удаленного доступа, мошенники оформили на каждого из них по кредиту в размерах свыше 1,1 млн тенге, 2,4 млн тенге и 6,8 млн тенге. При этом, сами же потерпевшие уверяют, что о наиболее распространенных способах мошенничества они знали, однако при разговоре с мошенниками действовали словно под гипнозом.

Еще один факт сетевой аферы зарегистрирован в отделе полиции Жаксынского района. 55-летний сельчанин, ответив всего на один телефонный звонок, лишился миллиона тенге. Лжесотрудники службы безопасности банка убедили мужчину, что на его имя оформлено несколько кредитов, а "перехватить" их можно, оформив новый кредит, который впоследствии мошенники пообещали аннулировать. Инцидент произошел еще в декабре 2022 года. Больше месяца заявитель был уверен, что никакого банковского обязательства у него нет, пока к нему не позвонили настоящие сотрудники ForteBank и не сообщили о просрочке.

Также, отмечают в полиции, одним из распространенных способов обмана являются покупки через социальные сети. Так, жительница села Акмол при покупке одежды в Instagram оплатила стоимость вещей, однако ни покупок, ни денег в размере 131 тысячи тенге так и не дождалась.

По всем фактам полицейские начали досудебное расследование по статье 190 УК РК "Мошенничество".

 

#полиция #потерпевшие #Акмолинская область #мошенничество

Популярное

Все
Текущее состояние энергетических объектов многих регионов республики, тепловых и других сетей коммуникаций, находящихся под управлением частного бизнеса, требует не только отпуска тарифного «джинна из бутылки», но и комплексного подхода к решению накопившихся проблем в сфере жизнеобеспечения городов
Для устойчивости системы нужны демократические институты
Лекарственный рынок: проблемы и перспективы
Скользкая дорога к знаниям
Бум перехода жилых домов на новые формы управления в Костанае ожидают этим летом
Битвы за плей-офф
Сенаторы зарегистрированы
Правоохранительные органы начали масштабную проверку грузового автотранспорта на предмет превышения весовых параметров
Свет наших газет
Про WRO, роботов и новых друзей
В тренде – органическое земледелие
На холодном откорме
Надбавки за категорию
Поступок настоящего воина
Учебный процесс возобновится
С неаполитанским акцентом
Анонимность не спасет
Час на дорогу
Охота на архаров
Верните райсуды!
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане
Какие изменения будут вводить на госслужбе в Казахстане
"Алматинец убил свою девушку и покончил с собой": полиция прокомментировала публикацию
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
С 1 января в стране начался второй этап всеобщего декларирования. Подробности в интервью заместителя руководителя управления всеобщего декларирования и администрирования доходов физических лиц КГД Министерства финансов РК Санжара Молдабекова
Водителя троллейбуса насмерть сбили в Алматы
Застолье закончилось убийством в ЗКО
Скончался известный казахстанский композитор Арман Дуйсенов
Владелец столичной антикварной лавки Руслан Кабазиев изобрел "машину времени"
"Мучили малышей разными способами": видео из центра развития шокировало Казнет
Известному казахстанскому культурологу и общественному деятелю Мурату Ауэзову исполнилось 80 лет
Ерке Есмахан и Raim поженились по исламскому обряду
Десятки тонн овощей, выращиваемых в теплицах, замерзли в Шымкенте и Туркестанской области
Роспуск Мажилиса: президент провел консультации со спикерами палат Парламента и премьером
Строительный гигант Турции готов реализовать новые инвестпроекты в Казахстане
Мир в руках поэта
Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам с заявлением
Все зависит от открытости и конкурентности выборов
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
Токаев посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Даурен Косанов назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Институт банкротства физических лиц ввели в Казахстане
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Стали известны имена обладателей госстипендии в области культуры
Токаев сменил министра просвещения Казахстана
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Подросток из Хромтау скончался при странных обстоятельствах в лагере в Боровом
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Компании, управляющие жилыми многоквартирными домами, должны быть сертифицированы
Азамат Ескараев возглавил Министерство юстиции Казахстана
Девочку-подростка жестоко избили сверстницы в Талдыкоргане – комментарии полиции и акимата
Айдар Жарылганов возглавил отдел в администрации президента Казахстана

Читайте также

Происшествия
Работница сарыагашской школы выпила уксус, пытаясь покончит…
Происшествия , Спецоперации
Наркотики на 20 млн тенге нашли в квартире семейчанки
Происшествия
23-летнего рабочего насмерть завалило рудой в Карагандинско…
Происшествия , Видеогалерея
Пьяную угонщицу без прав задержали в Кокшетау – видео

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]