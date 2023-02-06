Сразу в трех регионах Казахстана ощутили землетрясение
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В трех южных регионах Казахстана зафиксировали землетрясение, сообщает Kazpravda.kz.
Сетью сейсмических станций Сейсмологической опытно-методической экспедиции Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана 6 февраля 2023 года в 19:02 алматинского времени зарегистрировано землетрясение.
Эпицентр землетрясения расположен в 628 км на запад от Алматы на территории Казахстана.
Энергетический класс землетрясения – 11.7.
Магнитуда MPV 5.4.
Координаты эпицентра: 42.72 с.ш., 69.24 в.д.
Глубина – 5 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): поселок Темирлан Туркестанской области – 3 балла, Шымкент – 2-3 балла, Тараз – 2 балла.