Сроки сдачи отчетности по проведенным валютным операциям сократит Нацбанк

Банки и финансы
98
Гульмира Кунапия
корреспондент

Главный банк страны продолжает принимать меры для недопущения спекулятивного спроса на иностранную валюту

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Национальный банк РК разрабатывает проект по вопросам представления отчетности по валютным операциям, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу НБ РК

Проектом предусмотрены поправки, направленные на сокращение сроков предоставления отчетности уполномоченными банками по проведенным валютным операциям клиентов для своевременного получения сведений о ситуации на рынке, ее анализа и, при необходимости, принятия оперативных мер.

Кроме того, проектом предусмотрено проведение усиленного финансового мониторинга конверсионных операций нерезидентов на предмет подтверждения источников получения ликвидности в национальной валюте для проведения таких операций.

«Данная поправка разработана в целях недопущения спекулятивного спроса на иностранную валюту, а также обхода требований валютного законодательства РК при проведении конверсионных операций с применением различных схем с участием нерезидентов», - пояснили в главном банке страны.

При этом, операции нерезидентов по конвертации иностранной валюты за тенге, полученного из экономически обоснованных источников, таких как продажа товаров (оказание услуг, выполнение работ) резидентам, продажа финансовых активов за тенге, получение дивидендов от деятельности в РК, будут проводиться в стандартном режиме, добавили в финрегуляторе.

#валюта #Нацбанк #БВУ #отчетность

Популярное

Все
Миссия – выстраивать мосты
В Астане стартовала 21-я Международная Жаутыковская олимпиада
Через пень-колоду или шаг вперед?
Ценовые «вольности» вокруг продовольствия
Карты, деньги, приговор
В Приаралье не зарегистрировано ни одного случая кори и метапневмовируса
Свекла под снегом все-таки осталась
Создатель архитектурного облика Алматы и Астаны
Как взрослеют детские мечты
Суперпроект в масштабах региона
Капитализация KASE показала высокие результаты
Молодежь и инновации – основа трансформации регионального вуза
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Возводят дома, сохраняют культуру
Маркетплейсы: счастье или травма?
В 2025 году 9 тыс. жителей Атырауской области получат адресную помощь
Молодежная повестка в фокусе внимания
Черный снег: назначена внеплановая проверка
Сообщество единых ценностей
Учитель, нашедший свой путь
Закон Республики Казахстан
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Сигареты подорожают в РК
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области
Зимнее содержание дорог не выдерживает критики
«Нацфонд - детям»: сколько денег перевели на счета достигших совершеннолетия казахстанцев
Елдос Сметов перебрался с семьей в Лондон
В Малибу горят дома звезд Голливуда
На языке текста и рисунка
Казахстан ратифицировал соглашение о функционировании группы Французского агентства развития
Закон Республики Казахстан
История таксиста: адвокат раскрыла новые детали по делу Салтанат Нукеновой
Бетономешалка повредила два авто перед падением в Астане
Назначен новый министр юстиции
Глава МЧС открыл спасательную станцию на реке Жайык
Сбалансированный подход
Извлечь металлы, переработать шлаки
Последовательность и верность традициям
Дорогу молодым!
Проблемы экономики требуется решать незамедлительно
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Год единства и созидания
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Закон Республики Казахстан
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Мировые лидеры поздравляют президента и народ Казахстана с Днем Независимости
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Интерактивные уроки ведут в... театре кукол
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
МВД обратилось к казахстанским водителям
Новые госнаграды появились в Казахстане
Путин извинился перед Алиевым за инцидент в небе над Актау
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом

Читайте также

Курс доллара снова обновляет исторический рекорд
Срок действия платежных карточек сократят для нерезидентов …
Как добровольно отказаться от кредита?
Пределы отклонения от курса наличной валюты установит Нацба…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]