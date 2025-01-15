Сроки сдачи отчетности по проведенным валютным операциям сократит Нацбанк

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Национальный банк РК разрабатывает проект по вопросам представления отчетности по валютным операциям, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу НБ РК

Проектом предусмотрены поправки, направленные на сокращение сроков предоставления отчетности уполномоченными банками по проведенным валютным операциям клиентов для своевременного получения сведений о ситуации на рынке, ее анализа и, при необходимости, принятия оперативных мер.

Кроме того, проектом предусмотрено проведение усиленного финансового мониторинга конверсионных операций нерезидентов на предмет подтверждения источников получения ликвидности в национальной валюте для проведения таких операций.

«Данная поправка разработана в целях недопущения спекулятивного спроса на иностранную валюту, а также обхода требований валютного законодательства РК при проведении конверсионных операций с применением различных схем с участием нерезидентов», - пояснили в главном банке страны.

При этом, операции нерезидентов по конвертации иностранной валюты за тенге, полученного из экономически обоснованных источников, таких как продажа товаров (оказание услуг, выполнение работ) резидентам, продажа финансовых активов за тенге, получение дивидендов от деятельности в РК, будут проводиться в стандартном режиме, добавили в финрегуляторе.