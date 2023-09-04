Шал акын – великий импровизатор

Юбилей известного казахстан­ского импровизатора Шал акына отпраздновали в городе Сергеевке – административном центре района, носящем его имя.

Директор музея района Шал акына Маржан Таушаров, выступая перед земляками, отметил:

– Настоящее имя Шал акына – Тлеуке Кулекеулы. Его отец Кулеке-батыр был верным другом Абылай-хана. Наш район образовался в 1928-м, с 1940-го назывался Октябрьским, с 1963-го – Сергеевским, а в 1999-м получил имя Шал акына. Ходатайствовали об этом знаменитые писатели Герольд Бельгер, Аманжол Кошанов, Какимбек Салыков. Они предложили переименовать Сергеевский район в район Шал акына, потому что на этой земле прошла вся сознательная жизнь известного автора. Здесь великий сын казахской степи нашел вдохновение, смог полностью раскрыть творческий потенциал.

Член союза журналистов Казахстана Койшыбай Шаниев в своем выступлении подчеркнул, что Шал акын не простой человек.

– Поэт, виртуоз, он писал в любых жанрах. Прошли столетия, а его имя потомки помнят до сих пор, – отметил он. – Есть наследники Шал акына и в нашем районе – это Ахметжан Нуртазин, Ермек Конарбаев, Коблан Хамзин.

Большинство своих произведений Шал акын писал экспромтом. Он виртуозно владел искусством импровизации, был мастером поэ­тических состязаний, часто и с успехом участвовал в айтысах.

Большая часть произведений Шал акына была опубликована в 1960 году, тогда же появились научные исследования о его творчестве, которое навсегда останется в памяти последователей и поклонников импровизатора. Об этом говорили участники часа поэзии «Сөз шебері», который прошел в центральной городской библиотеке имени Ивана Шухова в Петропавловске.

Акын внес особый вклад в поэзию Казахстана. Его нестандарт­ное творчество стало толчком в раскрытии новых тем.

Чтобы лучше понять творчест­во поэта, нужно хорошо знать его биографию. Современник хана Абылая Тлеуке Кулекеулы, он же Шал акын, родился в 1748 году в долине реки Есиль. Его матерью была дочь знаменитого Толе би из рода уйсун, которого в Старшем жузе почитали не меньше хана, а отцом – Кулеке, один из известных батыров, о подвигах которого до сих пор рассказывают легенды.

Шокан Уалиханов писал, что Шал акын собрал предания о происхождении казахского народа, о родах, составивших казахскую нацию, генеалогию ханов, создал на этой основе замечательный эпос. Из этих слов видно, что Шал был акыном с широким дыханием, который вместил в себя все знания своей эпохи. Шокан пишет еще, что созданная Шалом огромная летопись, к сожалению, забывается: «Знающих эту эпопею теперь очень мало».

Когда Шал был еще ребенком, его отец Кулеке как-то сказал жене: «Мой сын будет батыром, хорошенько ухаживай за ним», а она со смехом ответила: «Твой сын будет не батыром, а акыном: когда он младенцем сосал грудь, то наигрывал на ней, как на домбре».

Поэтическая слава пришла к нему уже в пятнадцать лет. Уже в эти годы народ стал звать его Шал акыном, ибо, несмотря на молодость, он был рассудителен и мудр, точно старец. В других источниках утверждается, что данное прозвище ему дал хан Абылай.

В народном предании сохранился один поразительный эпизод.

У Кулеке был призовой скакун Куренкей. Один из сыновей хана Абылая выпросил его на время, чтобы съездить в набег, но увидев необыкновенную резвость и выносливость скакуна, не возвратил в назначенный срок и пытался присвоить.

Кулеке с сыном приехали в ханскую ставку – Орду. Хан, выслушав просьбу Кулеке, засмеялся: «Ты сам батыр, Кулеке, скота у тебя много. Неужели ты настолько постарел, что приехал по следам какого-то жеребенка в такую даль?». Разговор на этом закончился. Вечером в ауле началось гулянье молодежи, Шал всю ночь веселился со сверстниками, пел песни, качался на качелях.

Дело было осенью, к рассвету похолодало и пошел дождь. Когда овцы выходили на пастьбу, худой барашек попал в болотистый солончак неподалеку от аула и начал погружаться в трясину. Хан, увидев это, вытащил барашка и отнес под куст тальника, чтобы защитить от холода. Тлеуке это тоже заметил.

Когда поднялось солнце, хан сказал уезжающим гостям: «Сынок, думаю, что это твой голос так выделялся ночью, потому что у нас нет такого певца. Ну-ка, спой мне перед отъездом». Шал сразу запел:

Не боится петь юноша

Шал никогда.

Защитит ли от холода тал?

Никогда.

Что бывает, чтоб хан на спине

нес барашка,

Этого я не предполагал никогда!

Значит, многое значит

для кочевника скот.

Хан-отец это знает, он любит

народ.

Если будет нужда в том,

любого барашка

Хан и бий, и батыр на спине

понесут.

В ответ на эти слова хан вернул скакуна и прибавил от себя еще коня…

Песни и сказания Шал акына характеризуются философским осмыслением явлений жизни и психологии человека, сопоставлением справедливости и коварства, скромности и алчности, разума и невежества, добра и зла, бедности и богатства. Его лирические произведения покоряют философской глубиной и искренностью.

У Шала нет стихов, восхваляющих какого-нибудь богача. Народ никогда не слышал, чтобы он говорил льстиво. Прямой и смелый, веселый и насмешливый акын и певец Шал считался любимцем народа. До самого рассвета он мог петь перед собравшимися свои жыры и песни. В старости, грустя о прошлом и веселых днях, он создал десятки стихов о жизни на том свете, о вере и об ответе перед высшим судьей.

Шал акын не завидовал богачам и не склонял голову перед баями, ни к кому не подлаживался, ни перед кем не заискивал и не сдерживал свой острый язык. Он честно прожил жизнь, и в этом был секрет широкой популярности его стихов, громкой посмертной славы.

В печати стихотворения Шал акына впервые появились в 1929 году. С 1960-го появляются научные исследования о его творчестве. Произведения Шал акына включены в сборники «Алдаспан», «Бес ғасыр жырлайды», «Шал ақын».

Умер Шал акын в 1819 году, похоронен напротив холма Аютас, могила его затеряна среди многих других старых могил на правом берегу Есиля. Но память о нем, как и его поэзия, жива.