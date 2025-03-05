США хотят вернуть контроль над Панамским каналом

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Соответствующее заявление он сделал, выступая во вторник перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США с речью о ситуации в стране, приоритетных направлениях внутренней и внешней политики, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

«Моя администрация восстановит контроль над Панамским каналом, и мы уже приступили к этому», - заявил Трамп. «Ответственным будет Марко Рубио. Удачи, Марко. Теперь мы знаем, кого винить, если что-то пойдет не так», - подчеркнул президент США.

Трамп отметил, что «крупная американская компания заявила о намерении приобрести порты» по обе стороны Панамского канала.

«Панамский канал был построен американцами для американцев, а не для других, но остальные могут им пользоваться», - продолжил хозяин Белого дома, выразив мнение о том, что соглашение о передаче канала панамскому правительству «было много раз грубо нарушено». «Мы передавали его не Китаю, а Панаме, и мы его вернем», - подчеркнул Трамп.

Ранее гонконгская компания CK Hutchison Holdings заявила, что продаст американским инвесторам долю в 90% в своем дочернем предприятии, которое управляет портами по обе стороны Панамского канала. Группа инвесторов, в которую вошли BlackRock Inc., Global Infrastructure Partners и Terminal Investment Limited, также приобретет 80% в других дочерних предприятиях, которые владеют и управляют 43 портами и 199 причалами в 23 странах. Стоимость активов составляет $22,8 млрд.

Трамп неоднократно заявлял без предоставления доказательств, что Китай контролирует канал, и подчеркивал желание США вернуть контроль над ним. 20 января в инаугурационной речи он заявил о намерении «забрать обратно» Панамский канал. Ранее он подчеркивал, что передача контроля над ним в 1999 году была «жестом сотрудничества», а не уступкой другим странам.

Ранее Трамп заявил, что тарифы для Мексики и Канады вступят в силу 4 марта.

Канада в ответ намерена наложить пошлины на продукцию американских экспортеров на сумму около 30 млрд канадских долларов ($20,6 млрд долларов), включая апельсиновый сок, арахисовое масло, вино и кофе. Потом пошлинами на $86 млрд обложат еще ряд товаров, включая автомобили, грузовики, сталь и алюминий.

В конце февраля этого года Трамп анонсировал введение пошлин на автомобили и товары из ЕС.

Также стало известно, что США прекратили финансирование новых поставок оружия Украине.