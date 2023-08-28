Стали известны победители велогонки в Астане

Для справедливости разрешалось участвовать в гонках на велосипедах, курсирующих по городу.

Фото пресс-службы акимата Астаны

В Триатлон парке в Астане прошел велопробег, приуроченный ко Дню Конституции. В велогонке приняли участие около 100 человек, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

Руководитель КГУ «МРЦ» Астана жастары» акимата Астаны Чингиз Тлеулин отметил, что в велогонке приоритет отдается эффективному проведению досуга молодежи.

«Более 400 тысяч жителей столицы – люди в возрасте 14-35 лет. К сожалению, в последние годы среди подростков возросла зависимость от синтетических наркотиков и других вредных привычек. Надеюсь, что в ближайшие годы это мероприятие станет традиционным», - сказал Чингиз Тлеулин.

Для справедливости разрешалось участвовать в гонках на велосипедах, курсирующих по городу.

В результате были определены победители среди юниоров:

1 место: Рауан Ибрагим (14 лет);

2 место: Николай Таржанов (17 лет);

3 место: Данил Абраменко (14 лет).

В рамках мероприятия была проведена уникальная шоу-программа с участием диджея, а также мастер-классы по пена пати и зумбе, чтобы подарить детям хорошее настроение, добавили в акимате.