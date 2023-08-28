Стали известны победители велогонки в Астане

Спорт
67
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Для справедливости разрешалось участвовать в гонках на велосипедах, курсирующих по городу.

Фото пресс-службы акимата Астаны

В Триатлон парке в Астане прошел велопробег, приуроченный ко Дню Конституции. В велогонке приняли участие около 100 человек, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

Руководитель КГУ «МРЦ» Астана жастары» акимата Астаны Чингиз Тлеулин отметил, что в велогонке приоритет отдается эффективному проведению досуга молодежи.

«Более 400 тысяч жителей столицы – люди в возрасте 14-35 лет. К сожалению, в последние годы среди подростков возросла зависимость от синтетических наркотиков и других вредных привычек. Надеюсь, что в ближайшие годы это мероприятие станет традиционным», - сказал Чингиз Тлеулин.

Для справедливости разрешалось участвовать в гонках на велосипедах, курсирующих по городу.

В результате были определены победители среди юниоров:

1 место: Рауан Ибрагим (14 лет);
2 место: Николай Таржанов (17 лет);
3 место: Данил Абраменко (14 лет).

В рамках мероприятия была проведена уникальная шоу-программа с участием диджея, а также мастер-классы по пена пати и зумбе, чтобы подарить детям хорошее настроение, добавили в акимате.

#Астана #победители #велопробег #велогонка

Популярное

Все
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
«Астана», «Тобол» и «Бешикташ»
Атакуют боевые хомячки
Парадоксы автомобильного рынка
Повышение зарплат - новости с августовской конференции
Почему школы не готовы к новому учебному сезону?
По маршруту недовольства
Усилить позитивный импульс
Работа над ошибками
Сжёг лес - ограничение свободы на четыре года
Жители села Кызылту уже пятый год не могут получить обещанный доступ к газу
"Клад" со 115 млн тенге выкопали из навоза в Алматы
Исцеляющая сила искусства
Досрочно завершилась выставка-ярмарка из Таджикистана в Астане
«Не можешь делать – не берись!»
Казахстан завоевал 2 медали на чемпионате мира по пулевой стрельбе
Технологии в помощь
Количество грантов на подготовку в резидентуре увеличено на 70% в Казахстане
ДТП с тремя погибшими произошло в Карагандинской области
55 видов услуг будут бесплатно оказывать алматинцам сервисные центры полиции
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
«Ордабасы» упрочил лидерство
11 человек утонули вместе в реке Сырдарья: подробности рассказали в акимате
Сразу 11 человек утонули в реке в Туркестанской области – предварительная информация ДЧС
Оазис на дне Арала
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
Выборы акимов: первые ласточки президентских реформ
Последняя смена. Хронология событий на шахте "Казахстанская"
В бассейн за здоровьем
Спикер Сената встретился с экспертами проекта "Школа аналитики"
Янтарный приз ансамбля «Айгөлек»
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Рабочий Наурзумского заповедника Костанайской области пострадал при пожаре
Токаев и Рахмон открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане
Как выучить язык и обрести друзей
Токаев и Рахмон осмотрели выставку народного творчества Таджикистана
Группу вымогателей с криминальными связями удалось осудить спустя 7 лет в Астане
Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите БРИКС
Компания "КТЖ-Грузовые перевозки" скрыла сход локомотива в ЗКО
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Ушел из жизни участник легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Александр Литвинов
Ожила и родила: в Астане прошли уникальные роды
Семья погибла в ДТП на трассе в Костанайской области
Какие продукты продолжают дорожать в Казахстане
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
Пожар в ЖК в Алматы: выпрыгнувших девушек могли спасти огнеборцы
Мать погибшего в поезде атырауского подростка сделала заявление
Когда объявят список обладателей образовательных грантов в РК
Смаилов встретился с предпринимателями из нескольких регионов
Казахстанцам напомнили о необходимости поставить на учет собак и кошек
Опубликованы обновленные данные о населении Казахстана
Новый пожар произошел в резервате "Семей орманы"
Самый охраняемый завод Казахстана впервые за многие годы показал свое производство ядерного топлива для реакторов АЭС
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Президент наградил посмертно орденом "Айбын" учителя НВП школы Астаны
Антикор ищет волонтеров
Неразрешенные налоговые проверки бизнесменов пресек Антикор

Читайте также

Казахстанец Давид Дегтярев стал двукратным чемпионом мира п…
Казахстан завоевал 2 медали на чемпионате мира по пулевой с…
«Астана», «Тобол» и «Бешикташ»
Чемпионат мира по джиу-джитсу среди юношей и кадетов заверш…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]