Стали известны вероятные сроки турнира UFC в Казахстане

Первый турнир самого престижного промоушена мира в Казахстане должен был пройти в 2020 году, но не состоялся из-за пандемии коронавируса.

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UFC может провести турнир в Казахстане уже в следующем году. Об этом сообщил "Вестник MMA" в своём Telegram-канале, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

"Мы ведем переговоры с UFC для того, чтобы провести турнир в Казахстане. Это возможно будет в конце 2023 года или в 2024-м", - заявил президента лиги Naiza Нурбек Карабала.

Отметим, что первый турнир самого престижного промоушена мира в Казахстане должен был пройти в 2020 году. Но он не состоялся из-за пандемии коронавируса.