Сталкер с диагнозом

В Талдыкоргане завершился судебный процесс о сталкинге. С учетом заключения медицинских специалистов подсудимого направили на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В отношении жителя Алакольского района, который нес­колько месяцев преследовал девушку и угрожал холодным оружием вступившемуся за нее очевидцу, вынесено судебное постановление. Мужчину освободили от уголовной ответст­венности, признав невменяемым, сообщили в пресс-службе Алакольского районного суда. По материалам дела, подсудимому вменялось совершение общественно опасных деяний, предусмотренных статьей о сталкинге, а также частью 3 статьи 293 Уголовного кодекса РК «Хулиганство с применением или попыткой применения оружия».

В ходе разбирательства суд установил, что мужчина на протяжении нескольких месяцев вопреки воле местной жительницы настойчиво пытался установить с ней близкие отношения. Он регулярно признавался ей в любви, предлагал выйти замуж, разыс­кивал ее личные аккаунты в социальных сетях и отправлял многочисленные сообщения. Навязчивое преследование и нежелательное внимание вызывали у потерпевшей постоянное чувство тревоги и обоснованный страх за свою безопасность.

Ситуация обострилась до предела в одном из местных магазинов, где мужчина устроил публичный скандал и начал оскорблять девушку. За нее решил вступиться один из посетителей торговой точки. Очевидец сделал преследователю замечание и потребовал прекратить неправомерные действия.

«Однако мужчина отреагировал агрессивно. Он направился к себе домой, взял нож и вернулся в магазин. Там он стал размахивать оружием в сторону свидетеля, создавая реальную угрозу для его жизни и здоровья и грубо нарушая общественный порядок», – рассказали в Алакольском районном суде.

В ходе судебного процесса были изучены показания потерпевших, свидетелей проис­шествия, а также результаты назначенных экспертиз, и главным фактором при вынесении решения стало заключение комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы. Специалисты установили, что житель района страдает хроническим психическим расстройством – параноидной шизофренией.

Экспертная комиссия пришла к однозначному выводу: в момент совершения право­нарушений мужчина не мог осознавать фактичес­кий характер, а также общественную опасность своих действий и не был способен руководить ими. Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном законом порядке.