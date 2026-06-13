Сталкер с диагнозом

В Талдыкоргане завершился судебный процесс о сталкинге. С учетом заключения медицинских специалистов подсудимого направили на принудительное лечение в психиатрическую больницу.
В отношении жителя Алакольского района, который несколько месяцев преследовал девушку и угрожал холодным оружием вступившемуся за нее очевидцу, вынесено судебное постановление. Мужчину освободили от уголовной ответственности, признав невменяемым, сообщили в пресс-службе Алакольского районного суда. По материалам дела, подсудимому вменялось совершение общественно опасных деяний, предусмотренных статьей о сталкинге, а также частью 3 статьи 293 Уголовного кодекса РК «Хулиганство с применением или попыткой применения оружия».
В ходе разбирательства суд установил, что мужчина на протяжении нескольких месяцев вопреки воле местной жительницы настойчиво пытался установить с ней близкие отношения. Он регулярно признавался ей в любви, предлагал выйти замуж, разыскивал ее личные аккаунты в социальных сетях и отправлял многочисленные сообщения. Навязчивое преследование и нежелательное внимание вызывали у потерпевшей постоянное чувство тревоги и обоснованный страх за свою безопасность.
Ситуация обострилась до предела в одном из местных магазинов, где мужчина устроил публичный скандал и начал оскорблять девушку. За нее решил вступиться один из посетителей торговой точки. Очевидец сделал преследователю замечание и потребовал прекратить неправомерные действия.
«Однако мужчина отреагировал агрессивно. Он направился к себе домой, взял нож и вернулся в магазин. Там он стал размахивать оружием в сторону свидетеля, создавая реальную угрозу для его жизни и здоровья и грубо нарушая общественный порядок», – рассказали в Алакольском районном суде.
В ходе судебного процесса были изучены показания потерпевших, свидетелей происшествия, а также результаты назначенных экспертиз, и главным фактором при вынесении решения стало заключение комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы. Специалисты установили, что житель района страдает хроническим психическим расстройством – параноидной шизофренией.
Экспертная комиссия пришла к однозначному выводу: в момент совершения правонарушений мужчина не мог осознавать фактический характер, а также общественную опасность своих действий и не был способен руководить ими. Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном законом порядке.