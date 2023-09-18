Стальные пути Тукибаевых

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Флора Левина, область Абай

Почти 600 лет посвятила семья Тукибаевых железной дороге.

Фото из архива семьи Тукибаевых

Как-то представители большой семьи Тукибаевых решили подсчитать, сколько лет они все вместе посвятили родной для себя железной дороге. Цифра получилась внушительная – более 580 лет! До юбилейных 600 осталось не так уж и много. Достичь славного юбилея династии железнодорожников Тукибаевых вполне по плечу.

...Тепловозные гудки. Протяжный звук – тишина. Снова «меланхоличное пение» локомотива. И опять тишина. А затем стук колес. К этим звукам в семье Тукибаевых привыкают, можно сказать, с пеленок. Работа на железной дороге – это тяжелый труд и огромная ответственность.

В списке под названием «Династия Тукибаевых» 35 человек. Основателями являются трое братьев – Маукен, Ильяс и Сыдык. Трудовую деятельность на железной дороге они начали еще в 30-е годы прошлого столетия, участвуя в строительстве Туркестано-Сибирской железной дороги.

Маукен Тукибаев был кондуктором поезда, а затем – дежурным по станции. В тяжелые военные годы ему был доверен пост начальника станции – стратегичес­кого объекта, через который на фронт шли эшелоны с воинскими частями, вооружением, продовольствием. Его братья Ильяс и Сыдык Тукибаевы работали в междурядьях.

Все свое время посвящая работе, Маукен Тукибаев старался и детей воспитывать на личном примере. И неудивительно, что его сын Маликриян пошел по стопам отца: начинал в 1962 году электромонтером, затем стал механиком, вырос до старшего механика участка Жарма – Аягоз. На заслуженный отдых ушел в 2000 году.

За время работы на железной дороге его бригада три раза становилась победителем в социалистическом соревновании. Маликриян Тукибаев награжден орденом «Ветеран труда», знаком «За безопасность» и Почетной грамотой МПС СССР.

Представитель династии в третьем поколении – Куралай Тукибаева – начальник отдела труда и оплаты труда Семипалатинского отделения магистральной сети.

На все праздники члены семьи Тукибаевых собираются вместе за щедрым дастарханом, самые любимые для них – Наурыз мейрамы и общий профессиональный – День железнодорожника.

Крепкий фундамент семьи Тукибаевых основан на почитании традиций, обычаев и языка. Взрослые стараются личным примером оказывать влияние на формирование ценных моральных качеств у подрастающего поколения. Главными в этой семье являются любовь к Родине, к труду, сочувствие и помощь близким, уважительное отношение к другим людям, ответственность.

Когда подходило время определяться с будущей профессией, то молодым не нужно было рассказывать о плюсах железнодорожной стези, убеждать в том, что железная дорога – это особый мир.

Сейчас доблестный труд своего деда Маукена Тукибаева продолжают восемь его внуков. Они не только отлично работают, но и занимаются спортом, художественной самодеятельностью, награждались грамотами и благодарственными письмами. Вот уже и правнуки – Айдын и Назым – продолжили славную династию: один работает электромонтером, а другой – ведущим инженером в АО «НК «КТЖ». Это уже четвертое поколение Тукибаевых-железнодорожников.

В прошлом году семья победила в общереспубликанском конкурсе «Еңбек жолы».

Большая семья Тукибаевых – живое доказательство тому, что железная дорога – это стабильность и уверенность в зав­трашнем дне. Связь поколений очень важна: чем сильнее она, тем прочнее железнодорожная отрасль.

#семья #династия #Тукибаевы #железнодорожники

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