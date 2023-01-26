Стало известно, когда достроят новый международный терминал аэропорта Алматы

Транспорт
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Строительство нового международного терминала аэропорта города Алматы завершится в первом полугодии 2024 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Фото: пресс-служба КГА

Глава МИИР Марат Карабаев встретился с президентом АО «Международный аэропорт Алматы» Алп Ер Тунга Ерсоем.

Руководство аэропорта доложило о реализации крупного проекта по строительству нового международного терминала аэропорта Алматы.

На сегодняшний день наблюдаются положительная динамика развития этой воздушной гавани и рост пассажиропотока (в 2022 году аэропорт преодолел отметку 7 млн обслуженных пассажиров).

«Реализация проекта продолжается согласно утвержденному графику и находится на контроле главы государства. Планируемый срок завершения проекта – в первом полугодии 2024 года.

Как ожидается, строительство нового терминала позволит в значительной степени нарастить пассажиропоток, расширить географию полетов, обеспечить жителей и гостей мегаполиса высоким уровнем комфорта», – обозначили в МИИР.

Министр поручил принять все необходимые меры для улучшения услуг и сервиса в аэропорту и незамедлительно реагировать на нарекания пассажиров.

Стороны договорились приложить все усилия для дальнейшего развития воздушной гавани Алматы.

 

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