Стало известно о состоянии девочки, попавшей под колеса грузовика в Алматы

Ребенок поступил в экстренном порядке в Центр детской неотложной медицинской помощи Алматы.

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В городском управлении здравоохранения рассказали о состоянии здоровья девочки, которую сбил грузовик в Алматы, передает Kazpravda.kz.

25 июля в Алматы семья с детьми переходила дорогу в неположенном месте и одного ребенка сбил грузовой автомобиль. В результате удара 15 летняя девочка отлетела на несколько метров и ударилась головой об асфальт.

По данным управздрава, ребенок поступил в экстренном порядке в Центр детской неотложной медицинской помощи Алматы.

"В условиях приемного отделения были проведены клинико-лабораторные исследования и консультации специалистов. Диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей, подкожная гематома теменно-затылочной области слева. Ушибленная ссадина области коленного сустава справа, локтевого сустава слева, кисти рук справа. Ушиб мягких тканей бедра справа", – сообщили в Управлении общественного здравоохранения города.

Отмечается, что девочка госпитализирована в отделение нейрохирургии Центра детской неотложной медицинской помощи.