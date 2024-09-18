Станет ли Талхиз привлекательным туробъектом?

Печальное зрелище

В конце августа активисты общественного объединения «Охотники за петроглифами» совершили экскурсию на исторический объект Талхиз и ужаснулись увиденному. По их словам, территория городища поросла бурьяном в человеческий рост, на ней пасутся лошади.

Как рассказала гид-экскурсовод Евгения Морозова, под заросшей травой не видно ни тысячелетней мостовой, ни фундаментов древних домов. К крепостному валу посетители продирались через чертополох и крапиву.

– Мы чуть не разрыдались – печальное зрелище, – делится грустными впечатлениями от поездки Евгения Морозова. – Кругом разруха, и, видимо, не только в Талхизе, но и в чьих-то головах. Уникальный археологический объект, расположенный всего в получасе езды от Алматы, планомерно уничтожается равнодушием и бесхозяйственностью тех, кто должен заниматься его развитием. Нет там и туристов, потому как смотреть нечего, все пришло в запустение...

Парадоксально, но факт. Об останках средневекового города, занимающего площадь 20,8 га, не знают даже многие жители Талгара, хотя памятник ЮНЕСКО находится в городской черте, к нему ведет асфальтированная дорога. Года два назад, будучи проездом в районном центре, автор этих строк с трудом нашел территорию исторической достопримечательности, обнесенную забором и закрытую на замок.

Когда-то здесь процветала торговля

Существовавшее в VIII–XIII веках городище Талхиз (другое название – Талгар) слыло крупным торгово-экономическим центром, в котором процветали кузнечное, гончарное, стекольное, ювелирное, косторезное и другие ремесла. Здесь изготавливали знаменитую булатную сталь, ткани, произведения искусства, керамику, зеркала. При раскопках городских кварталов были найдены бронзовые и медные блюда, фарфор, монеты, шахматы из слоновой кости, оружие, а также сельскохозяйственные и строительные инструменты.

В городе функционировали канализация, водопровод, работали бани. Местную продукцию купцы вывозили во все части света. Сюда же поставлялись товары из Китая, стран Ближнего и Среднего Востока, Индии, Японии.

Книга неизвестного персоязычного автора «Худуд аль-алам» («Границы мира»), изданная в X веке, повествует, что Талхиз располагался среди гор на границе между владениями тюркских племен чигилей и карлуков, а жители его были воинственными, смелыми и доб­лестными.

По данным археологов, в городе насчитывалось до 8 тыс. человек, он был известен своей поликонфессиональностью, о чем свидетельствуют артефакты, связанные с буддизмом, христианством и исламом.

В 2014 году Талхиз вошел в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО как один из компонентов Чанъань-Тяньшанского коридора Великого шелкового пути, в который входят 33 городища, расположенные на территории Китая, Казахстана и Кыргызстана. Ратификация международного документа возложила на нашу страну ответственность за сохранение и популяризацию уникального культурного памятника.

Между тем в 2016 году разразился громкий скандал, чуть было не приведший к исключению объекта из списка ЮНЕСКО.

Тогда подрядные компании начали прокладывать автотрассу через территорию городища к расположенному недалеко лыжно-биатлонному стадиону. Затем решением Правительства были прекращены все виды строительных работ, восстановлен рельеф местности.

В 2018-м Талхиз, долгие годы находившийся в ведении акимата Талгарского района, передали в управление Государственному историко-культурному заповеднику-музею «Есік», расположенному в Енбекшиказахском районе.

Ворох проблем

На днях в Алматы состоялась встреча экспертов сфер культуры и туризма, представителей государственных органов и общест­венных объединений. Ее инициаторы, руководитель группы «Охотники за петроглифами» Ольга Гумирова и Евгения Морозова, представили короткометражный документальный фильм, рассказывающий о печальной судьбе городища.

Спикеры выразили тревогу по поводу нынешнего состояния памятника старины, большой вклад в изучение которого внесли видные ученые Иван Копылов, Алькей Маргулан, Карл Байпаков. По словам Ольги Гумировой, такие же объекты ЮНЕСКО в соседнем Китае посещают до 1 млн туристов в год. Неужели за 10 лет после обретения международного статуса нельзя было преобразить имеющий богатую историю Талхиз, сделать его привлекательным центром культурного туризма?

С презентацией на этот счет выступила директор заповедника-музея «Есік» Гульмира Мухтарова. По ее информации, с 2018 года осуществлен ряд мер по приведению в порядок инженерной инфраструктуры Талхиза. В частности, вынесены за территорию памятника линии электропередачи, в обход проложена дачная автодорога, установлены ограждение, информационный щит. Кроме того, проводились археологические раскопки, экс­курсии, составлен список найденных здесь 123 артефактов.

Вместе с тем предстоит еще непочатый край работы. Преж­де всего необходимо построить визит-центр, поскольку здесь нет офисного помещения для сотрудников и охраны. Однако данный вопрос упирается в отсутствие свободного земельного участка: вся прилегающая к городищу территория, в том числе охранная зона, застроена частными домами.

– Для создания музеефицированной среды считаем важным вернуть сюда артефакты, найденные на территории городища в разные годы, – продолжает Гульмира Раиловна. – Это будет способствовать привлечению туристов. Сейчас предметы старины находятся на хранении в различных музеях. Нам нужны документация и научные отчеты по проведенным здесь археологическим исследованиям. Также необходимы благоустройство, расчистка территории объекта.

К слову, здесь еще в 2020 году был построен туалет, но он до сих пор не функционирует... из-за судебных разбирательств между отделом ЖКХ Талгарского района и частной компанией. По той же причине приостановлены работы по прокладке водопроводных сетей в обход городища. Ранее проложенные здесь трубы находятся в аварийном состоянии, из-за частых порывов подтапливает главные ворота (дарбаза).

Как посетовала директор музея «Есік», вместе с объектом им передали целый ворох проблем, решение которых требует соответствующего финансирования. Что говорить, если некогда местные ребята прямо на руинах городища играли в футбол, а взрослые пасли овец, коров, лошадей!? Здесь же была устроена стихийная мусорная свалка.

Шанс на возрождение

Присутствовавший на встрече аким Талгара Бахыт Куришбеков заверил собравшихся в том, что Талхизу будет уделено соответствующее внимание со стороны местных властей. По его словам, объект имеет все шансы стать популярным центром историчес­кого туризма. Главное – неукос­нительно соблюдать охранную, буферную и ландшафтную зоны вокруг городища.

В планах горакимата благоустроить прилегающую территорию, заасфальтировать подъездные пути, обустроить тротуары. Что касается работ по строительству внутренней инфраструктуры, то на эти цели финансирование выделяется из республиканского бюджета.

Прозвучала еще одна хорошая новость из уст ассоциированного профессора КазГАСА Саида Галимжанова. По словам преподавателя, нынче в вузе открылась меж­дународная кафедра ЮНЕСКО, собрана первая группа из 30 студентов, обучающихся по специа­лизации «Сохранение памятников историко-культурного наследия».

Согласно учебному плану, по окончании второго курса преду­смотрена археологическая прак­тика на Талхизе, которую студенты пройдут летом следующего года. Подписаны меморандумы о сотрудничестве КазГАСА с Институтом археологии им. А. Маргулана, с Офисом ЮНЕСКО в Алматы. Вскоре будет заключен договор с музеем «Есік» по техзаданию для будущих архитекторов-рес­тавраторов, которые уже на треть­ем курсе начнут разрабатывать проект по развитию территории городища.

– Это лишь малая часть наших планов, – резюмирует Саид Галимжанов. – Мы очень надеемся общими усилиями сдвинуть с мертвой точки плачевную ситуа­цию с памятником культуры.

Выяснилось также, что РГП «Казреставрация» приступило к работам по реконструкции ворот городища, на фасаде которых появились трещины.

Немалые надежды на приведение Талхиза в надлежащий вид, музеефикацию объекта и продолжение археологических раскопок питают практически все участники встречи. Те же энтузиасты из группы «Охотники за петроглифами», долгие годы борющиеся за сохранение исторических памятников, обещают держать ситуацию под общественным контролем.