Станут ли университеты центрами инноваций

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Для этого Казахстан налаживает партнерства в области исследований, стартапов и образования, чтобы создать прорывные проекты в таких областях, как искусственный интеллект.

На пресс-туре, организованном КБТУ, обсуждались достижения университета, роль фонда NNEF в развитии системы образования и инновации в области социальных технологий. Основной акцент был сделан на том, как технологические разработки вуза могут применяться на практике.

«Чтобы добиваться наилучших результатов в вузах важна поддержка талантов», Маратбек Габдуллин ректор КБТУ. - И не только среди студентов и магистрантов, но и среди выпускников вуза. В прошлом году КБТУ сделал важный шаг в этом направлении, запустив совместно инновационный хаб Alma Valley. Собралась команда из 61 студента, которые сейчас работают над 16 проектами».

Студенты создают образовательные технологии

Студенческая команда разработала для своего вуза цифровую образовательную платформу, которая помогает учиться через видеокурсы. Она рассчитана на абитуриентов, преподавателей, желающих повысить свою квалификацию, а всех, кто хочет развивать новые навыки. Платформа может подготовить к поступлению, обучить важным предметам вроде английского и математики, а также научить практическим навыкам.

«Платформа дает возможность не только изучать теорию, но и сразу применять её на практике, что особенно важно для тех, кто готовится к работе», — пояснил Азамат Иманбаев декан Школы информационных технологий и инженерии КБТУ.

Также КБТУ модернизирует учебный процесс, предлагая мобильные приложения для студентов, преподавателей и родителей. «Одно из таких приложений делает учебный процесс более прозрачным. Оно позволяет контролировать посещаемость, дает возможность оценивать уроки. Студенты могут использовать цифровую карту вместо привычных пропусков и легко получать доступ ко всем сервисам и ресурсам университета».

Умные лаборатории

Но самое интересное происходит в центре инноваций, где студенты и исследователи создают решения, которые могут изменить нашу повседневную жизнь.

Рассказывает магистрант Расул Толенгутов: «В инновационном хабе КБТУ мы создали водные дроны, которые помогают защищать и очищать водоемы. Также лаборатория работает над системой раннего оповещения о землетрясениях. Еще одно направление наших разработок — дроны для доставки медикаментов и жизненно важных товаров в труднодоступные регионы, что особенно важно для отдалённых уголков Казахстана».

Бесценный актив

Пресс-тур стал отличной отправной точкой для будущих экскурсий, где все желающие смогут не только ознакомиться с достижениями университета, но и посетить его историческое здание.

Здание КБТУ — это наша история, символ преемственности поколений. В 2001 году здание бывшего Дома правительства КазССР было передано университету по инициативе Касым-Жомарта Токаева, который на тот момент возглавлял Правительство РК. Здание сохраняет свою аутентичность и активно участвует в образовательном процессе. Для студентов это не просто стены, а пространство, где формируется их мировоззрение. «Очень важно, чтобы здание оставалось живым, функционирующим образовательным центром для будущих поколений студентов, - отмечали все представители вуза. - Оно должно продолжать работать и вдохновлять, а не стать экспонатом прошлого — ведь его энергия и история являются частью успехов и достижений КБТУ».

По мнению Майры Хусаиновой, руководителя альянса вузов University Alliance of Science and Technology ОФ NNEF, успехи КБТУ — это не просто заслуга отдельно взятого вуза, а результат работы целой образовательной экосистемы, созданной фондом NNEF. С момента своего основания, на протяжении 26 лет, фонд направляет все свои доходы на развитие образовательных проектов всего вложено более $250 млн. В том числе, это средства, которые были направлены на реконструкцию здания КБТУ. «Акционеры фонда, помогли сохранить его аутентичный облик. Важно отметить, что при всех обновлениях ни один элемент строения не был заменен новоделом — здание по-прежнему остается примером бережного сохранения архитектурного наследия», - уточнил Салават Бектемисов проректор по инфраструктуре КБТУ.

Фонд не ограничивается поддержкой одного университета. В 2019 году был открыт Astana IT University, после чего присоединили Алматинский Университет Энергетики и Связи. Таким образом был создан Альянс ВУЗов «University Alliance of Science and Technology», куда вошли ведущие казахстанские университеты: МУИТ, КБТУ, АИТУ, АУЭС и UIB. «Альянс вузов общественного фонда NNEF — это пример того, как системный подход и объединение ресурсов могут значительно повысить качество образования», считает Майра Хусаинова, руководитель альянса вузов University Alliance of Science and Technology ОФ NNEF.

Хусаинова Майра: «Сегодня около 32 000 студентов и школьников получают образование в учебных заведениях фонда, включая детские сады, школы и вузы. Немаловажный аспект деятельности фонда - это решение социальных вопросов студентов. Помимо государственной стипендии, студенты КБТУ могут получить стипендию от фонда выпускников университета, а также стипендию имени Дениса Тена за выдающиеся достижения в академической, спортивной или культурной сферах. Есть возможность получить гранты, которые предоставляются не только государством, но и самим университетом на основе результатов интеллектуальных соревнований. Вуз также оказывает поддержку в виде медицинской помощи и предоставляет доступ к разнообразным образовательным и культурным программам».

Образование длиною в жизнь

«Впечатлила Школа информационных технологий и инженерии, оборудованная хорошо оснащенными лабораторией облачных решений и больших данных, лабораторией робототехники, лабораторией кибербезопасности, лабораторией Honeywell, лабораторией Schneider. Сотрудничество с мировыми компаниями позволило создать современные лаборатории с самым лучшим оборудованием», - отметила Меруерт Махмутова, директор Public Policy Research Center.

Вклад фонда в развитие казахстанских школ

Говорилось также и о вкладе Фонда во внедрение передовых практик в казахстанские школы. NNEF приложил большие усилия в создании международных школ, а именно в части интеграции в казахстанскую систему международных образовательных стандартов.

Рассказывает Майра Хусаинова: «Например, школы фонда «Мирас», которые уже 25 лет работают по программам Международного Бакалавриата (IB) и аккредитованы Советом Международных Школ (CIS), в 2012 году получили официальный статус международных школ в Казахстане. Важно отметить, что при создании Назарбаев Интеллектуальных Школ (НИШ) школы «Мирас» провели серию семинаров, посвящённых международным образовательным программам и стандартам. На этих семинарах обсуждались процессы аккредитации и авторизации программ IB и CIS, что способствовало интеграции передовых международных практик в систему НИШ.

Это не просто пример успешной адаптации международных стандартов, а настоящий прорыв в создании конкурентоспособной образовательной системы в стране».

Охота за головами КБТУ

И конечно нельзя было обойти главный конек КБТУ – трудоустройство его выпускников. О том что они востребованы на рынке труда знают все работодатели. «Вуз готовит технических специалистов для всех отраслей промышленности Казахстана, - отметила Екатерина Смолякова проректор по социальным и воспитательным вопросам КБТУ. - КБТУ привлекает студентов с самыми высокими баллами, предлагая им уникальные возможности для профессионального роста. На ежегодных ярмарках вакансий десятки ведущих компаний, как отечественных, так и международных, предлагают студентам рабочие места, и многие выпускники получают приглашения на трудоустройство еще до завершения учебы.

Большинство выпускников успешно устраиваются в крупные нефтегазовые компании, такие как Тенгизшевройл (ТШО), North Caspian Operating Company (NCOC), Карачаганак Петролеум Оперейтинг (KPO), ENI и КазМунайГаз (КМГ), а также в мировые IT-корпорации: Microsoft, Google, Meta (бывший Facebook).

Кроме того, на базе КБТУ действует Стартап бизнес-инкубатор, где студенты уже со второго курса начинают работать над собственными проектами, развивая стартапы и создавая свои компании. Многие из них находят работу еще до выпуска, а благодаря высоким профессиональным навыкам и предпринимательскому мышлению быстро становятся востребованными специалистами не только в Казахстане, но и за его пределами.

Все вузы Фонда тесно сотрудничают с госорганами и бизнес-сообществом по вопросам трудоустройства выпускников, обеспечивая 90% выпускников занятостью в первые 2 месяца.

Сегодня КБТУ и другие вузы альянса NNEF играют важную роль в научном и образовательном развитии страны, представляя собой мощный источник профессионального потенциала и инноваций. Именно поэтому поддержка и содействие со стороны государства являются критически важными, ведь это не просто инвестиции в учебное заведение, а вложение в будущее нации.