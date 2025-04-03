Депутат высказался о проблеме дефицита школ в Акмолинской области

Сенат,Образование
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Дана Аменова
корреспондент

Несмотря на наличие земельных участков, вопрос финансирования школ остается открытым

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Проблему дефицита школ в Акмолинской области в своем депутатском запросе поднял сенатор Талгат Жунусов, сообщает Kazpravda.kz

Парламентарий отметил, что в рамках национального проекта «Комфортная школа» в области были введены в эксплуатацию новые учебные заведения, рассчитанные на более чем 12 тысяч учащихся, что значительно снизило дефицит учебных мест. Однако из-за урбанизации, активного строительства жилья и миграционных процессов в семи населенных пунктах региона возникла необходимость строительства новых школ.

Несмотря на наличие земельных участков, вопрос финансирования школ остается открытым.

«В городе Косшы необходимо строительство школы на 1 500 мест, так как число учеников уже превысило 12 тысяч, и проблема нехватки школ усугубляется. Аналогичная ситуация наблюдается в Кокшетау, Щучинске, Аршалы, Шортанды и других районах. В сельской местности проблема также остра: в селе Красный Яр проектная мощность школ составляет 1 010 мест, тогда как количество учащихся достигло 2 290», – отметил сенатор.

В связи с этим Талгат Жунисов обратился к Премьер-министру с просьбой предусмотреть в республиканском бюджете финансирование строительства школ в указанных населенных пунктах в 2025 году, чтобы ликвидировать трехсменное обучение и решить проблему дефицита учебных мест.

#дефицит #школы #сенатор #депзапрос

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