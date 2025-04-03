фото РСК Алматинской области

В Алматинской области откроется телеканал, который будет вести прямое вещание по всей республике. Об этом на брифинге в Региональной службе коммуникаций рассказали руководители нового СМИ – директор ТРК «Qonaev Media» Кымбат Хангельдина и генеральный продюсер Кымбат Досжан.

По словам спикеров, Qonaev TV обещает стать важной площадкой для обсуждения актуальных проблем, волнующих жителей Алматинской области.

– В регионе проживает более полутора миллиона человек, и мы готовы выслушать каждого, – отметила Кымбат Хангельдина. – Первые тестовые эфиры запланированы на конец мая, а полноценное вещание стартует в сентябре. Будем транслировать передачи на двух языках – казахском и русском, с выходом отдельных проектов в эфир на анг­лийском. Это обусловлено тем, что телеканал планирует вести активную работу и на YouTube-платформе, где контент доступен для широкой аудитории.

Как сообщила Кымбат Досжан, эфирное время составит 12 часов в сутки, в основе сетки – новостные выпуски, которые будут выходить трижды в день. Кроме этого планируется создание аналитических программ, циклов передач о культуре, спорте, туризме и других темах, представляющих большой интерес для местных жителей.

Сейчас в стадии формирования коллектив телеканала. Разрабатывается рабочий план, продолжается отбор профессио­налов – телеведущих и техничес­ких специалистов, готовых работать в динамичном формате.

Как подчеркнули спикеры, их амбиции – говорить о важном для всей страны, делая это с точки зрения событий, происходящих в Алматинской области. Ведутся переговоры с АО «Казтелерадио» по вопросу получения частотного вещания.

Еще одна из ключевых задач, стоящих перед руководством ТРК «Qonaev Media», – завое­вание популярности канала среди зрительской аудитории, дос­тижение самоокупаемости. На данном этапе финансирование проекта осуществляется из бюджета регио­на, однако рассматриваются и дополнительные источники. Планируется привлечение коммерческих партнеров, включая промышленные и сельскохозяйственные предприятия.

Qonaev TV будет доступно через спутниковое и кабельное телевидение, а также онлайн, что позволит зрителям следить за эфиром из любой точки мира. Вещание планируется в рамках государственной информационной политики, при этом телевизионщики обещают не избегать острых тем, но освещать их взвешенно и конструктивно.

На первоначальном этапе работы офис телеканала временно разместят в Алматы, но после открытия медиацентра в Конаеве компания переедет в областной центр. По словам руководителя управления внутренней политики Алматинской области Ерика Абитова, запуск Qonaev TV – значимая веха и важный шаг в развитии информационного пространства региона.

Остается добавить, что с 2022 года, когда произошло разделение Алматинской области на два региона, в новом областном центре Конаеве отсутствует специализированный региональный телеканал. Офис «Жетісу ТВ», подведомственного акимату области Жетысу, находится в Талдыкоргане. Поэтому вопрос создания телевизионного СМИ, полноценно освещающего события Алматинской области, давно назрел.