В эфире – Qonaev TV: региональный телеканал запускают в Алматинской области

Масс-медиа
13
Асет Калымов

Ресурс обещает стать важной площадкой для обсуждения проблем  региона

фото РСК Алматинской области

В Алматинской области откроется телеканал, который будет вести прямое вещание по всей республике. Об этом на брифинге в Региональной службе коммуникаций рассказали руководители нового СМИ – директор ТРК «Qonaev Media» Кымбат Хангельдина и генеральный продюсер Кымбат Досжан.

По словам спикеров, Qonaev TV обещает стать важной площадкой для обсуждения актуальных проблем, волнующих жителей Алматинской области.

– В регионе проживает более полутора миллиона человек, и мы готовы выслушать каждого, – отметила Кымбат Хангельдина. – Первые тестовые эфиры запланированы на конец мая, а полноценное вещание стартует в сентябре. Будем транслировать передачи на двух языках – казахском и русском, с выходом отдельных проектов в эфир на анг­лийском. Это обусловлено тем, что телеканал планирует вести активную работу и на YouTube-платформе, где контент доступен для широкой аудитории.

Как сообщила Кымбат Досжан, эфирное время составит 12 часов в сутки, в основе сетки – новостные выпуски, которые будут выходить трижды в день. Кроме этого планируется создание аналитических программ, циклов передач о культуре, спорте, туризме и других темах, представляющих большой интерес для местных жителей.

Сейчас в стадии формирования коллектив телеканала. Разрабатывается рабочий план, продолжается отбор профессио­налов – телеведущих и техничес­ких специалистов, готовых работать в динамичном формате.

Как подчеркнули спикеры, их амбиции – говорить о важном для всей страны, делая это с точки зрения событий, происходящих в Алматинской области. Ведутся переговоры с АО «Казтелерадио» по вопросу получения частотного вещания.

Еще одна из ключевых задач, стоящих перед руководством ТРК «Qonaev Media», – завое­вание популярности канала среди зрительской аудитории, дос­тижение самоокупаемости. На данном этапе финансирование проекта осуществляется из бюджета регио­на, однако рассматриваются и дополнительные источники. Планируется привлечение коммерческих партнеров, включая промышленные и сельскохозяйственные предприятия.

Qonaev TV будет доступно через спутниковое и кабельное телевидение, а также онлайн, что позволит зрителям следить за эфиром из любой точки мира. Вещание планируется в рамках государственной информационной политики, при этом телевизионщики обещают не избегать острых тем, но освещать их взвешенно и конструктивно.

На первоначальном этапе работы офис телеканала временно разместят в Алматы, но после открытия медиацентра в Конаеве компания переедет в областной центр. По словам руководителя управления внутренней политики Алматинской области Ерика Абитова, запуск Qonaev TV – значимая веха и важный шаг в развитии информационного пространства региона.

Остается добавить, что с 2022 года, когда произошло разделение Алматинской области на два региона, в новом областном центре Конаеве отсутствует специализированный региональный телеканал. Офис «Жетісу ТВ», подведомственного акимату области Жетысу, находится в Талдыкоргане. Поэтому вопрос создания телевизионного СМИ, полноценно освещающего события Алматинской области, давно назрел.

#регионы #Алматинская область #телеканал #Qonaev TV

Популярное

Все
В Риддере старейшее машиностроительное предприятие переходит на цифровые технологии
Мажилисмены одобрили передачу под управление Astana Hub Парка инновационных технологий
Проекты «Адал азамат» охватывают почти 4 млн учащихся школ, колледжей и воспитанников детсадов
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме
Туристический сезон стартовал в Туркестане
Большая удача, если сохранился медальон
Экономическое развитие двух областей рассмотрели в правительстве РК
Прогулочный батискаф потерпел крушение в Египте
Результаты нужны, но переформатирование важнее
В Южной Корее продолжают бушевать лесные пожары
Премьер поручил масштабировать опыт Павлодарской области по развитию ТиПО и поддержке рабочих профессий
Ставка на справедливость и доверие
Население стран Восточной Европы стремительно сокращается - ООН
Qarmet подключится, и газ подешевеет
Пятибалльное землетрясение произошло на юге Казахстана
Платный порноканал с участием школьников обнаружила прокуратура Туркестанской области
США хотят получить контроль над природными ресурсами Украины без гарантий её безопасности
В МСХ – новое назначение
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
Падёж скота произошёл в Актюбинской области
Путь творчества – путь новаторства
Астанчане получили национальное оповещение на телефон: что случилось
Точкой роста должен стать туризм
Мощный циклон угрожает Австралии
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Трамп может вывести американские войска из Германии
Фильм о Туркестане снимет турецкая компания
Спасибо вам за подвиг!
Столица империи Шынгыз-хана находилась на нынешней казахской земле
Возможности и силы Казахстана как средней державы
BI Group и BAZIS произвели доплату налогов после предупреждения Бектенова
В столице готовятся к паводковому периоду
Для наших мам!
В центре «Өрлеу» педагоги получают основы цифровой грамотности

Читайте также

Сенатор Бибигуль Жексенбай провела лекцию для журналистов
На «Хабаре» вновь запустили популярную некогда программу
Аида Балаева сделала заявление об объединении двух телекана…
Альянс науки и журналистики

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]