Астанчане получили национальное оповещение на телефон: что случилось

Сегодня в Астане у жителей и гостей города в смартфонах сработало Национальное оповещение, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В МЦРИАП сообщили, что в настоящее время проводятся работы по подключению г. Астана к системе массового оповещения в случаях чрезвычайных ситуаций по технологии Cell Broadcast.