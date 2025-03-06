Астанчане получили национальное оповещение на телефон: что случилось
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Сегодня в Астане у жителей и гостей города в смартфонах сработало Национальное оповещение, передает Kazpravda.kz
В МЦРИАП сообщили, что в настоящее время проводятся работы по подключению г. Астана к системе массового оповещения в случаях чрезвычайных ситуаций по технологии Cell Broadcast.
«Данное оповещение проводилось в режиме тестирования. Просим не беспокоиться и доверять только официальным источникам информации», - говорят в ведомстве.