В Астане состоялось заседание столичного совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Представители бизнеса, государственных и правоохранительных органов, коммунальных ведомств, ученые, общественные деятели обсудили проблемные вопросы, связанные с осущест­влением инвестиционных проектов, таких как строительство детских садов, медицинских цент­ров, спортивных комплексов.

Как отметили участники заседания, в Послании «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм» Президент в качестве одного из поручений обозначил необходимость активной работы по улучшению инвес­тиционного климата и условий для ведения бизнеса. Но, несмот­ря на усилия государства в этом направлении, предприниматели продолжают сталкиваться с адми­нистративными барьерами.

– В 2024 году в Астане реализовывалось 129 инвестиционных проектов общей стоимостью около 2,3 триллиона тенге, что составляет 11 процентов от всех проектов по стране, – сообщил руководитель отдела по защите прав предпринимателей и снижению административных барьеров Палаты предпринимателей города Астаны Олжас Аязбаев. – Однако многие из них до сих пор остаются незавершенными.

На заседании совета было рассмотрено семь проблемных ситуа­ций с инвестиционными проектами на сумму свыше 9 млрд тенге. Речь шла о детских садах, спортивном комплексе и медицинском центре.

Во многом типичной можно назвать ситуацию, когда одна из компаний была вынуждена приостановить строительство детского сада на 240 мест из-за невозможности получения архитектурно-планировочного задания (АПЗ). Согласно действующим градостроительным нормам, здание детского дошкольного учреждения должно быть двухэтажным, однако для размещения 240 детей требуются три этажа.

Схожие коммунально-инфраструктурные проблемы возник­ли еще у четырех компаний, занимающихся сооружением спортивных комплексов. Также проблемы при реализации проекта испытывает компания Cynosure, при участии катарских инвесторов строящая медицинский центр.

По словам руководителя компании TrueHockey Еркебулана Абуова, возводимый ими по проекту спорткомплекс должен был принять первых спортсменов еще осенью, но из-за отсутствия коммунальных сетей к его строи­тельству даже не приступали. Теперь местные исполнительные органы ищут виноватых и пытаются расторгнуть договор...

Как считают участники совета, рассмотренные примеры наглядно демонстрируют: значительную часть проблем можно было бы решить оперативно, если бы между госорганами, инвесторами и компаниями было налажено эффективное взаимодействие.

Столичные предприниматели отметили, что зачастую решение проблем требовало минимального участия уполномоченных ведомств. Так, в случае с ТОО «Cynosure» вопрос был урегулирован после разъяснений со стороны управления архитектуры Астаны.

По итогам заседания сформированы и направлены в профильные госорганы рекомендации.