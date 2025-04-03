Карьерный рост для молодежи

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Николай Николаев

В Алматы при поддержке управления молодежной политики стартовал масштабный проект «Общегородские дни карьеры для молодежи».

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Цель инициативы – помочь молодым специалистам найти работу, развить профессиональные навыки и наладить контакт с потенциальными работодателями.

Как заявил руководитель отдела по работе с работодателями и партнерами городского цент­ра карьеры Акарыс Торебеков, молодежь составляет 27% от общего населения Казахстана – это 5,3 млн человек. Каждый год на рынок труда выходит до 250 тыс. молодых специалистов, и далеко не всем из них удается сразу найти работу по специальности.

– Мы хотим изменить эту ситуацию, для этого и создаем единую площадку, где молодые люди могут не только найти работу, но и развить свои навыки, понять требования рынка и зарядиться мотивацией, – сказал он.

Первая ярмарка вакансий прошла 31 марта в Алмалинском районе на базе Алматинского технологического университета. В мероприятии приняли участие более 50 работодателей и свыше 500 соискателей.

В ближайшее время проект охватит все районы города, 14 апреля ярмарка вакансий пройдет в Медеуском районе на базе Казахского национального аграрного исследовательского университета, 24 апреля – в Бостандыкском районе на базе Satbayev University. Всего до конца весны пройдут пять таких мероприятий, а осенью – еще три.

Организаторы планируют охватить порядка восьми тысяч молодых людей и содействовать трудоустройству как минимум пятисот из них. Помимо ярмарок, предусмотрены экскурсии на предприятия и активная информационная поддержка в СМИ и социальных сетях. По замыслу организаторов проект станет важным шагом в снижении молодежной безработицы и поможет сформировать устойчивую мотивацию к профессиональному развитию среди алматинской молодежи.

#Алматы #проект #молодежь #карьера

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