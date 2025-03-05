В центре «Өрлеу» педагоги получают основы цифровой грамотности

Заместитель председателя Национального центра повышения квалификации «Өрлеу» по вопросам стратегического развития Марат Турашев сообщил, что ежегодно разрабатывается более пятидесяти новых программ курсов. В каждой из них, независимо от количества академических часов, предусмотрен модуль, направленный на развитие у педагогов навыков применения цифровых технологий.

– В программах предметной направленности – это модуль по использованию цифровых технологий для повышения функцио­нальной грамотности обучающихся и качества образования. В программах непредметной направленности – модуль по использованию цифровых технологий в учебно-воспитательном процессе, – сообщил собеседник.

Эти модули, по его словам, сделаны с акцентом на практику: педагоги составляют задания для развития функциональной грамотности учащихся. Марат Турашев уверен, что ­повышение цифровой компетентности педагога – стратегически важный элемент непрерывного профес­сионального развития по нескольким причинам.

– Это эффективность обучения. Современные цифровые технологии позволяют сделать образовательный процесс более интерактивным, наглядным и доступным, – объясняет он. – Идет развитие новых форматов обучения – это дистанционные курсы, онлайн-платформы, виртуальные лаборатории, интерактивные презентации и другие инструменты, которые расширяют границы традиционного образования. Также происходит персонализация обу­чения, когда цифровые технологии помогают учитывать индивидуальные особенности учащихся, предлагать адаптивные программы, тестирование и обратную связь.

Педагоги используют цифровые инструменты для общения с учениками, родителями и коллегами. Новые технологии помогают учителю упростить подготовку к урокам, проверку заданий и ведение отчетности, что снижает нагрузку и экономит время.

Как отметил Марат Турашев, в прошлом году центр провел более трех тысяч двухнедельных курсов, на которых обучились свыше 53 тыс. педагогов дошкольных организаций, школ и колледжей.

– После завершения курсов мы сопровождаем педагогов через семинары, консультации, чаты поддержки. Мониторим применение знаний на практике через наблюдение уроков, оцениваем влияние цифровых навыков на занятия и при необходимости корректируем поддержку, – отметил специалист.

Сегодня в образовательной среде актуальны технологии искусственного интеллекта. Как считает Марат Турашев, педагогам важно использовать эти инструменты, чтобы стимулировать школьников к учебе.

– Здесь не обойтись без программ искусственного интеллекта: Chat-GPT, CANVA.AI, Slides.AI, – перечислил он. – Учителя географии осваивают навыки работы с ГИС-технологиями. Учителя истории должны уметь пользоваться технологиями 3D-моделирования, ИИ для разработки учебных материа­лов, направленных на развитие когнитивных способностей учеников.

Нередко дети сталкиваются с кибербуллингом или зависимостью от социальных сетей. Учителям важно научить учеников кибербезопасности. Эти вопросы рассматриваются в программе курса «Обеспечение безо­пасности жизнедеятельности обучающихся в организации образования».

– Здесь материалы по предот­вращению угрозы информационной безопасности, классификации киберугроз, меры по обеспечению медиабезопасности обучающихся, формированию информационной культуры, критического мышления, навыков проверки фактов. Программа разработана и согласована в 2024 году, обучение будет организовано по запросу педагогов, – сообщил заместитель председателя центра.

Сегодня «Өрлеу» реализует масштабный проект – платформу «Ұстаз». В системе создаются личные кабинеты педагогов, ведется мониторинг их деятельности. Платформа обеспечивает сбор и хранение материалов учителей, интеграцию сведений из различных источников, формируя индивидуальную профессиональную траекторию развития.

– Платформа работает при помощи современных open-source технологий. Они поддерживают масштабируемость, позволяя расширять функционал платформы и интегрировать ее с другими системами и базами данных. Кроме того, они надежны в использовании: регулярно выходят обновления и улучшения в области безопасности, – пояснил Марат Турашев.

Платформу в пилотном режиме запустили в прошлом году в Карагандинской области. Педагоги, участвовавшие в пилоте, отметили преимущества проведения аттестации на платформе. Например, это экономия времени, не надо распечатывать материалы, а также есть возможность наблюдения уроков по установленным критериям и получения быстрой обратной связи.

С января 2025 года началось поэтапное проведение аттестации педагогов всей страны на платформе «Ұстаз». В первую очередь это охватывает квалификационные категории «педагог-модератор» и «педагог-эксперт».

– Мы планируем расширять интеграцию «Ұстаз» с другими информационными системами. Такой шаг позволит создать единую базу данных о качестве казахстанских педагогических кад­ров, вести мониторинг и анализ потребностей развития, – отмечает Марат Турашев.

Эти и другие цели «Өрлеу» отображены в недавно принятой стратегии развития центра до 2029 года. В ней, к примеру, сделан упор на совершенствование профессиональных стандартов педагогов, проведение фундаментальных и прикладных исследований в области непрерывного профессионального развития, улучшение системы внутреннего обеспечения качества.

– Мы укрепим связи с международными стейкхолдерами в сфере образования, начнем разработку образовательных программ для педагогов и руководителей школ с педагогическими классами, создадим подходы проактивного сопровождения будущих учителей, уделим внимание развитию института наставничества, – поделился планами Марат Турашев, отметив, что все эти реформы направлены на повышение качества отечественного образования.