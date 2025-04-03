Фермерам региона компенсируют ущерб за посевы, вытоптанные краснокнижной сайгой. Об этом в ходе рабочей поездки в Костанайскую область заявил вице-министр экологии и природных ресурсов Нуркен Шарбиев.

фото из архива "КП"

Соответствующее финансирование, по словам вице-министра, выделят из бюджета. Минсельхоз уже разработал методику, по которой будут исчисляться выплаты по потравам. При этом значения не имеет, какие именно культуры попали «под копыта» – многолетние травы или пшеница.

Правда, компенсация коснется лишь пашни, за испорченные пастбища возмещение от государства не предусмотрено, поскольку разработать методику для этого вида угодий не представляется возможным.

Нуркен Шарбиев также сообщил, что компенсации из казны – пока единственный на сегодня способ защиты крестьянских хозяйств от потрав, наносимых быстро растущей популяцией степной антилопы.

Напомним, годом ранее Глава государства во время поездки в регион запретил регулировать численность сайгачьих стад путем отстрела. Оказывать помощь фермерам в охране посевов с весны нынешнего года будут госслужбы.

– Сейчас на всей линии административной границы Костанайского региона с Северным Казах­станом, а также Карагандинской и Павлодарской областями формируются спецбригады из сотрудников лесхозов, ветинспекции, акиматов, которые и займутся этой работой, – отметил вице-министр экологии и природных ресурсов.

Вместе с тем в мае после окота степных антилоп зооветспециалисты и охотоведы приступят к учету поголовья сайги. В прошлом году ее численность на этот период составляла чуть больше 2,8 млн голов, а после окота популяция возросла на 45–50%.

Нынче количество сайгаков достигает 4,1 млн голов. Таким образом, после окота рост их популяции прогнозируется в пределах шести миллионов особей.