«Форвард» в помощь: Продкорпорация принимает заявки от сельхозпредприя­тий

Сельское хозяйство
7
Бек Нигметов

На форвардный закуп планирует­ся выделить около 30 млрд тенге

фото из архива "КП"

К приему заявок от сельскохозяйственных предприя­тий на финансирование по программе форвардного закупа растениеводческой продукции приступило АО «НК «Продкорпорация».

По условиям программы сельхозпредприятия получат финансовые средства, которые помогут в подготовке к весенне-полевым работам и проведении осенней страды. В качестве встречного обязательства фермеры предоставляют Продкорпорации оговоренную по условиям контракта часть выращенного урожая.

На форвардный закуп планирует­ся выделить около 30 млрд тенге. Особенность кредитования 2025 года состоит в увеличении лимита заемных средств для выращивания масличных культур. Впервые будет апробирован механизм электронной подачи и приема документов от сельхозпроизводителей.

– На стадии пилотного запус­ка представительства компании в регионах будут помогать фермерам оформлять цифровые заявки. В перспективе планируется создать полноценную цифровую экосистему, которая позволит делать это из любой точки Казахстана, а также загружать необходимые документы с использованием электронной цифровой подписи. Как результат, сократится процесс рассмотрения заявок, повысится его прозрачность, а также дос­тупность финансирования, что особенно важно для небольших хозяйств из отдаленных районов, – прокомментировал новый проект председатель правления АО «НК «Продкорпорация» Асылхан Джувашев.

По информации пресс-службы компании, одним из условий включения в программу форвард­ного финансирования, является наличие у фермера семян сельхозкультур. Необходимо это подтвердить представителям компании или предос­тавить документы о покупке семенного материала.

Объемы пос­леднего должны соответствовать следующим парамет­рам:

пшеница, ячмень – не менее

110 кг⁄га, подсолнечник –
17 кг⁄га, лен, масличные –
50 кг⁄га и рапс – 12 кг⁄га.

По условиям форвардных конт­рактов средства выдаются сельхозпредприятию после предоставления гарантии от финансовых институтов либо залога движимого (недвижимого) имущества. После сбора урожая и поставки сельхозпродукции в фонд Продкорпорации фермеры могут рассчитывать на получение доплаты за зерно в зависимости от сложившихся на рынке цен.

Сроки исполнения обязательств по договорам форвард­ного закупа – до 1 и 15 ноября (включительно) в зависимости от вида культуры и времен­и сбора урожая. В целях справедливого распределения финансирования все заявки потенциальных пос­тавщиков по договорам форвардного закупа 2025 года будут направлены на утверждение координационным советам при акиматах областей.

Форвардное финансирование весенних полевых работ в 2024 году позволило поддержать 324 хозяйства в основных зерносеющих регионах республики на сумму 42,3 млрд тенге. Уровень возврата форвардных кредитов в целом за три минувших года составил 94%. Применение «форварда», прямого закупа зерна, а также выдача товарных кредитов хлеборобам способствовали стабилизации зернового рынка и увеличению объемов господдержки фермеров.

Для развития экспортных поставок продукции растение­водства зерновой оператор активизировал сотрудничество с зарубежными инвесторами. В минувшем году были подписаны договоры на экспорт 621 тыс. тонн зерновых на общую сумму 62,6 млрд тенге. В 2025-м намечено масштабирование этого проекта, связанного с консолидацией экспортных партий зерна от мелких и средних фермеров.

При этом Продкорпорация выс­тупит в качестве агента при зак­лючении контракта, гарантируя хозяйствам стабильный сбыт продукции и доступ к международным рынкам. Кроме того, помощь фермерам со стороны главного зернового оператора будет выражаться в решении вопросов логистики, оформлении необходимых документов и контроле качества продукции, что снизит риски для всех участников сделки.

#закуп #Продкорпорация #заявки

Популярное

Все
В Риддере старейшее машиностроительное предприятие переходит на цифровые технологии
Проекты «Адал азамат» охватывают почти 4 млн учащихся школ, колледжей и воспитанников детсадов
Мажилисмены одобрили передачу под управление Astana Hub Парка инновационных технологий
В Талдыкоргане дан старт празднованию 100-летия Нургисы Тлендиева
Следят с высоты и на земле
В эфире – Qonaev TV: региональный телеканал запускают в Алматинской области
Не снижать победный темп: жамбылские школьники отличились на предметных олимпиадах и научных соревнованиях
Значительную часть проблем можно решить оперативно
Карьерный рост для молодежи
Педагоги из СКО достойно представили регион на республиканской олимпиаде
Ученые-аграрии двух стран создали центр передовых технологий
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Актикор
Cохраним культурное наследие стран тюркского мира
Центр по современным стандартам
Почему вы такие жестокие?
Пилотный проект набирает обороты
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Туристический сезон стартовал в Туркестане
Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме
Большая удача, если сохранился медальон
Экономическое развитие двух областей рассмотрели в правительстве РК
Прогулочный батискаф потерпел крушение в Египте
Результаты нужны, но переформатирование важнее
В Южной Корее продолжают бушевать лесные пожары
Премьер поручил масштабировать опыт Павлодарской области по развитию ТиПО и поддержке рабочих профессий
Ставка на справедливость и доверие
Население стран Восточной Европы стремительно сокращается - ООН
Qarmet подключится, и газ подешевеет
Пятибалльное землетрясение произошло на юге Казахстана
Платный порноканал с участием школьников обнаружила прокуратура Туркестанской области
США хотят получить контроль над природными ресурсами Украины без гарантий её безопасности
В МСХ – новое назначение
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
Падёж скота произошёл в Актюбинской области
Путь творчества – путь новаторства
Астанчане получили национальное оповещение на телефон: что случилось
Точкой роста должен стать туризм
Мощный циклон угрожает Австралии
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Трамп может вывести американские войска из Германии
Фильм о Туркестане снимет турецкая компания
Спасибо вам за подвиг!
Столица империи Шынгыз-хана находилась на нынешней казахской земле
Возможности и силы Казахстана как средней державы
BI Group и BAZIS произвели доплату налогов после предупреждения Бектенова
В столице готовятся к паводковому периоду
Для наших мам!
В центре «Өрлеу» педагоги получают основы цифровой грамотности

Читайте также

Противосаранчовая обработка начата в Туркестанской облас­ти
Семья из Кордая успешно занимается поставкой на внутренний …
Как на севере страны готовятся к посевной
Соль земли и хлопок

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]