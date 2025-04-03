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К приему заявок от сельскохозяйственных предприя­тий на финансирование по программе форвардного закупа растениеводческой продукции приступило АО «НК «Продкорпорация».

По условиям программы сельхозпредприятия получат финансовые средства, которые помогут в подготовке к весенне-полевым работам и проведении осенней страды. В качестве встречного обязательства фермеры предоставляют Продкорпорации оговоренную по условиям контракта часть выращенного урожая.

На форвардный закуп планирует­ся выделить около 30 млрд тенге. Особенность кредитования 2025 года состоит в увеличении лимита заемных средств для выращивания масличных культур. Впервые будет апробирован механизм электронной подачи и приема документов от сельхозпроизводителей.

– На стадии пилотного запус­ка представительства компании в регионах будут помогать фермерам оформлять цифровые заявки. В перспективе планируется создать полноценную цифровую экосистему, которая позволит делать это из любой точки Казахстана, а также загружать необходимые документы с использованием электронной цифровой подписи. Как результат, сократится процесс рассмотрения заявок, повысится его прозрачность, а также дос­тупность финансирования, что особенно важно для небольших хозяйств из отдаленных районов, – прокомментировал новый проект председатель правления АО «НК «Продкорпорация» Асылхан Джувашев.

По информации пресс-службы компании, одним из условий включения в программу форвард­ного финансирования, является наличие у фермера семян сельхозкультур. Необходимо это подтвердить представителям компании или предос­тавить документы о покупке семенного материала.

Объемы пос­леднего должны соответствовать следующим парамет­рам:

пшеница, ячмень – не менее

110 кг⁄га, подсолнечник –

17 кг⁄га, лен, масличные –

50 кг⁄га и рапс – 12 кг⁄га.

По условиям форвардных конт­рактов средства выдаются сельхозпредприятию после предоставления гарантии от финансовых институтов либо залога движимого (недвижимого) имущества. После сбора урожая и поставки сельхозпродукции в фонд Продкорпорации фермеры могут рассчитывать на получение доплаты за зерно в зависимости от сложившихся на рынке цен.

Сроки исполнения обязательств по договорам форвард­ного закупа – до 1 и 15 ноября (включительно) в зависимости от вида культуры и времен­и сбора урожая. В целях справедливого распределения финансирования все заявки потенциальных пос­тавщиков по договорам форвардного закупа 2025 года будут направлены на утверждение координационным советам при акиматах областей.

Форвардное финансирование весенних полевых работ в 2024 году позволило поддержать 324 хозяйства в основных зерносеющих регионах республики на сумму 42,3 млрд тенге. Уровень возврата форвардных кредитов в целом за три минувших года составил 94%. Применение «форварда», прямого закупа зерна, а также выдача товарных кредитов хлеборобам способствовали стабилизации зернового рынка и увеличению объемов господдержки фермеров.

Для развития экспортных поставок продукции растение­водства зерновой оператор активизировал сотрудничество с зарубежными инвесторами. В минувшем году были подписаны договоры на экспорт 621 тыс. тонн зерновых на общую сумму 62,6 млрд тенге. В 2025-м намечено масштабирование этого проекта, связанного с консолидацией экспортных партий зерна от мелких и средних фермеров.

При этом Продкорпорация выс­тупит в качестве агента при зак­лючении контракта, гарантируя хозяйствам стабильный сбыт продукции и доступ к международным рынкам. Кроме того, помощь фермерам со стороны главного зернового оператора будет выражаться в решении вопросов логистики, оформлении необходимых документов и контроле качества продукции, что снизит риски для всех участников сделки.