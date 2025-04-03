Центр по современным стандартам

Статьи
1
Ксения Денисова

В Алматы на месте старого Дома школьников № 2 в Алмалинском районе открылся центр развития «Шабыт», ориентированный на совре­менные стандарты вне­школьного образования.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Снесенная постройка за почти 75 лет своего существования устарела и не подлежала модернизации. Новое здание имеет площадь почти в 3,5 тыс. кв. м, что позволит привлечь к занятиям в студиях и спортивных секциях до 2 500 детей и подростков, а это в два раза превышает проектную мощность прежнего учреждения.

Объект возведен в короткие сроки, а его реализацию взял на себя инвес­тор. В итоге к Наурызу в Алматы появилось оснащенное новейшим специализированным оборудованием образовательное пространство, в котором получат развитие несколько направлений: научно-техническое, социально-педагогическое, гуманитарное, художественно-эстетическое, музыкально-инструментальное и спортивно-оздоровительное.

Для школьников открыли двери арт-студия, хореографический зал, швейная мастерская и музыкальные классы.

Но главным приобретением здесь считают спортивный бассейн, которого не было в Доме школьника. Кроме того, на территории обустроена площадка для занятий футболом и баскетболом.

#Алматы #Образование #центр

Популярное

Все
В Риддере старейшее машиностроительное предприятие переходит на цифровые технологии
Мажилисмены одобрили передачу под управление Astana Hub Парка инновационных технологий
Проекты «Адал азамат» охватывают почти 4 млн учащихся школ, колледжей и воспитанников детсадов
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме
Туристический сезон стартовал в Туркестане
Большая удача, если сохранился медальон
Экономическое развитие двух областей рассмотрели в правительстве РК
Прогулочный батискаф потерпел крушение в Египте
Результаты нужны, но переформатирование важнее
В Южной Корее продолжают бушевать лесные пожары
Премьер поручил масштабировать опыт Павлодарской области по развитию ТиПО и поддержке рабочих профессий
Ставка на справедливость и доверие
Население стран Восточной Европы стремительно сокращается - ООН
Qarmet подключится, и газ подешевеет
Пятибалльное землетрясение произошло на юге Казахстана
Платный порноканал с участием школьников обнаружила прокуратура Туркестанской области
США хотят получить контроль над природными ресурсами Украины без гарантий её безопасности
В МСХ – новое назначение
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
Падёж скота произошёл в Актюбинской области
Путь творчества – путь новаторства
Астанчане получили национальное оповещение на телефон: что случилось
Точкой роста должен стать туризм
Мощный циклон угрожает Австралии
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Трамп может вывести американские войска из Германии
Фильм о Туркестане снимет турецкая компания
Спасибо вам за подвиг!
Столица империи Шынгыз-хана находилась на нынешней казахской земле
Возможности и силы Казахстана как средней державы
BI Group и BAZIS произвели доплату налогов после предупреждения Бектенова
В столице готовятся к паводковому периоду
Для наших мам!
В центре «Өрлеу» педагоги получают основы цифровой грамотности

Читайте также

Мажилисмены одобрили передачу под управление Astana Hub Пар…
Отличились – получили гранты
Цифровая трансформация юстиции
Жилье становится доступней

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]