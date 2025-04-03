Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Снесенная постройка за почти 75 лет своего существования устарела и не подлежала модернизации. Новое здание имеет площадь почти в 3,5 тыс. кв. м, что позволит привлечь к занятиям в студиях и спортивных секциях до 2 500 детей и подростков, а это в два раза превышает проектную мощность прежнего учреждения.

Объект возведен в короткие сроки, а его реализацию взял на себя инвес­тор. В итоге к Наурызу в Алматы появилось оснащенное новейшим специализированным оборудованием образовательное пространство, в котором получат развитие несколько направлений: научно-техническое, социально-педагогическое, гуманитарное, художественно-эстетическое, музыкально-инструментальное и спортивно-оздоровительное.

Для школьников открыли двери арт-студия, хореографический зал, швейная мастерская и музыкальные классы.

Но главным приобретением здесь считают спортивный бассейн, которого не было в Доме школьника. Кроме того, на территории обустроена площадка для занятий футболом и баскетболом.