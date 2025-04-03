В Алматы на месте старого Дома школьников № 2 в Алмалинском районе открылся центр развития «Шабыт», ориентированный на современные стандарты внешкольного образования.
Снесенная постройка за почти 75 лет своего существования устарела и не подлежала модернизации. Новое здание имеет площадь почти в 3,5 тыс. кв. м, что позволит привлечь к занятиям в студиях и спортивных секциях до 2 500 детей и подростков, а это в два раза превышает проектную мощность прежнего учреждения.
Объект возведен в короткие сроки, а его реализацию взял на себя инвестор. В итоге к Наурызу в Алматы появилось оснащенное новейшим специализированным оборудованием образовательное пространство, в котором получат развитие несколько направлений: научно-техническое, социально-педагогическое, гуманитарное, художественно-эстетическое, музыкально-инструментальное и спортивно-оздоровительное.
Для школьников открыли двери арт-студия, хореографический зал, швейная мастерская и музыкальные классы.
Но главным приобретением здесь считают спортивный бассейн, которого не было в Доме школьника. Кроме того, на территории обустроена площадка для занятий футболом и баскетболом.