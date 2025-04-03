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Завод выпускает и ремонтирует основное оборудование для горно-металлургических производств: флотационные машины, шаровые и стержневые мельницы, конусные дробилки, керамические фильтры, мельницы ультратонкого измельчения и другие установки. Номенклатура огромная – от небольших запасных частей до крупногабаритных агрегатов.

В этом году предприятию исполнится 110 лет. Зародилось оно в начале ХХ века в виде рудничной мастерской, в которой одним паровым двигателем приводились в действие несколько токарных, сверлильных и строгальных станков.

В годы первых советских пятилеток мастера-механики участвовали в строи­тельстве Ульбинской гидростанции, в войну здесь точили корпуса мин, изготавливали латунные гильзы боеприпасов.

Со второй половины 1950-х вместе с развитием горного дела мастерскую расширили до ремонтно-механической базы. Здесь освоили выпуск буровых станков, пневмооборудования для рудников, стального литья, в том числе из высокохромистого сплава, узлов и деталей, выдерживающих агрессивную среду.

Сегодня машиностроительный завод объединяет литейный, кузнечно-котельный, механосборочные цехи, конструкторский и технологический участки, службу IT. Имеется здесь и собственный учебный центр. Начиная с «нулевых» «Казцинкмаш» шаг за шагом устанавливал новые партнерские связи с отечественными и зарубежными компаниями. В число его заказчиков вошли более тридцати предприятий и холдингов по всему миру.

Однако, как отметил генеральный директор ТОО «Казцинк» Жанат Жанботин, в последние годы в условиях геополитической «непогоды» горняки и металлурги столкнулись с серьезными логистическими трудностями.

Пришлось оперативно подстраивать правила работы: от приобретения оборудования и материалов до «цепочек» поставок, разрабатывать альтернативные маршруты. В августе 2024 года представители трех крупнейших отечественных компаний – «Казцинка», «Казахмыса» и ERG – специально собрались в Риддере, чтобы обсудить вопросы укрепления сотрудничества в машиностроении. Например, у Карагандинского литейно-машиностроительного завода, как и у «Казцинкмаша», накоплен опыт в изготовлении флотационного, дробильного, мельничного оборудования. В номенклатуре предприятия «ERG Service» – грузоподъемные машины, краны специального назначения, литье, прокат небольшого размера, детали для шаровых мельниц. Каждый из трех заводов в рамках импортозамещения может предоставить партнерам свои аналоги продукции и услуг.

– Для нас важно найти точки соприкосновения в совместных проектах, – подчеркнул глава восточно-казахстанского горно-металлургического ТОО. – Руководство страны делает акцент именно на создании новых высокоэффективных производств, расширении спектра товаров «made in Kazakhstan». Наши машиностроительные подразделения могут быть полезны компаниям в плане выпуска специализированного оборудования. Таким образом, мы можем эффективно повысить процент локализации производства и развиваться в рамках Индустрии 4.0.

С начала «нулевых», когда ремонтно-механический завод в Риддере стал «дочкой» «Казцинка», на предприятии прошло несколько этапов модернизации. Инвестиции составили десятки миллионов долларов. Например, к 2015 году в литейном цехе смонтировали новейшую линию вакуумно-пленочной формовки. Она позволила в четыре раза повысить производительность, минимизировать отходы и обеспечить точную геометрию отливок.

В кузнечно-котельном цехе установили современную вальц-машину, позволяющую изготавливать практически любые штамповки. Например, для одного из карьеров здесь сделали оросительный бак емкостью в 80 кубометров.

В текущем году на «Казцинкмаше» запланировали строительство нового корпуса кузнечно-котельного цеха. Действующее промышленное здание, построенное в еще 1957 году, устарело.

Срок завершения проекта – 2027 год. Компания рассчитывает улучшить для рабочих условия труда, повысить производственную безопасность. Кроме того, с 2021-го на заводе действует система мониторинга станков: данные о работе оборудования и программах в автоматическом режиме передаются в Data-хранилище.

Как пояснили на предприятии, например, в механосборочном цехе установлены дорогостоящие станки с числовым программным управлением. Каждый выполняет функции трех – токарного, фрезерного, сверлильного, можно изготавливать детали любой конфигурации и сложности. С помощью цифрового сервиса, обрабатывающего данные датчиков, специалисты получают картину того, насколько загружено важное оборудование и в каком техническом состоянии оно находится.

– Система позволяет провести такую донастройку, чтобы работу станков можно было контролировать в ручном режиме, – пояснил директор «Казцинкмаша» Александр Анчугин. – Это необходимо при обработке заготовок, полученных методом литья и поковки. Мы выпускаем уникальные единичные изделия и мелкосерийную продукцию, и здесь ключевым является строгое соблюдение технологии. Кроме того, автоматический мониторинг сокращает сроки переналадки на основе унификации различных инструментов. С момента внедрения системы загрузка оборудования увеличилась почти на 20 процентов.

Новые технологии позволили казцинкмашевцам отказаться от многих ранее используемых расходных материалов, которые закупались за рубежом. В общей сложности в рамках импортозамещения предприятие освоило выпуск более 700 наименований изделий. Номенклатуру удалось расширить примерно на 400 позиций. В планах – освоение нового высокоточного и высокотехнологичного оборудования, дальнейшее расширение партнерских связей.

Вместе с тем львиную долю оборудования и комплектующих завод, как и прежде, выпускает для родных казцинковских подразделений – рудников, обогатительных фабрик, металлургических комплексов. На предприятии привели впечатляющую цифру: за свою 110-летнюю историю здесь освоили 45 тыс. наименований изделий – от болтиков до мощных дробилок. И этот процесс инженерно-конструкторской творческой мысли никогда не останавливается.

Риддерские машиностроители берутся за все заказы, которые им позволяет выполнить техническое оснащение. С одной стороны, каждая новая деталь требует переналадки, с другой – такая гибкость делает предприятие конкурентоспособным.