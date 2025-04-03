В Талдыкоргане дан старт празднованию 100-летия Нургисы Тлендиева

Музыка,Культура
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Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

К памятнику Нургисе Тлендиеву рядом с детской музыкальной школой, носящей его имя, жители региона возложили цветы.

фото Дмитрия Ерофеева

– Сегодня мы отдаем дань уважения выдающемуся композитору. Надеемся, что выпускники этой школы достойно продолжат путь Нургисы Тлендиева. Юбилейные мероприятия, начавшиеся в областном центре, в течение года будут идти во всех районах и городах региона, – отметил заместитель акима области Диас Есдаулетов.

Ансамбль «Жетісу виртуозы» областной филармонии им. Д. Ракишева дал концерт на свежем воздухе, исполнив самые популярные композиции Нургисы Тлендиева.

В рамках юбилейных мероприятий в Талдыкорганском казахском драматическом театре им. Б. Римовой с концертной программой «Өз елім» выступил оркестр народных инструментов им. М. Тулебаева, а воспитанники детской художественной школы организовали выставку работ, на которых они постарались отобразить образ Нургисы Тлендиева.

 

#Талдыкорган #юбилей #старт #Нургиса Тлендиев

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