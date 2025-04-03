В 2023 году в стране была разработана единая программа воспитания «Біртұтас тәрбие». Ее цель – сформировать гармоничную личность на основе общенациональных ценностей. Сюда входит развитие духовно-нравственных качеств, гражданской ответственности, патриотизма и добропорядочности.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На четвертом заседании Национального курултая Глава государства поддержал предложение пере­именовать эту программу в «Адал азамат». По словам Президента, ее необходимо внедрить во всех образовательных учреждениях страны.

Как сообщили в Министерстве просвещения, в рамках реализации «Адал азамат» в организациях образования успешно функционируют шесть ключевых проектов: «Қамқор», «Шабыт», Smart Bala, «Еңбегі адал – жас өрен», «Ұшқыр ой алаңы» и «Балалар кітапханасы». В них задействованы почти 4 млн учащихся по всей стране.

За два года реализации программы удалось создать единую экосистему воспитания в организациях образования. Она охватывает шесть направлений и 77 шагов и привлекает широкий круг участников, включая классных руководителей, родителей и психологичес­кие службы. Как отметил вице-министр просвещения Едил Оспан, формирование ценностей у детей происходит через три компонента: познавательный, практический и эмоциональный.

– Познавательный компонент помогает детям осо­знать смысл каждой ценности, практический – воплотить их в жизни через конкретные действия, а эмоцио­нальный превращает эти ценности в ежедневные привычки, – пояснил вице-министр просвещения.

О том, как «Адал азамат» реализуется в столице, рассказала директор ГККП «Методический центр» акимата города Астаны Сындар Дауешова. Реализация программы основана на ценностно-ориентированном и компетентностном подходах. В документе определены важные ценности: независимость и патриотизм, единство и солидарность, справедливость и ответственность, закон и порядок, трудолюбие и профессионализм, созидание и новаторство.

Руководитель методического центра сообщила, что в столице программа внедрена во всех организациях образования, ею охвачены более 386 тыс. детей. Школам предоставляются методические рекомендации, проведены обучающие семинары для руководителей и педагогов с охватом более 10 тыс. человек.

Сегодня «Адал азамат», как отметила Сындар Дауешова, реализуется через содержание образования, классные часы и внеклассные мероприятия. Определены ежедневные и еженедельные мероприятия. В том числе проекты «Күй күмбірі», «Өнегелі 15 минут», «Үнемді тұтыну», «8 минуттық оқу» и другие инициативы.

– В организациях образования вместо звонка на перемену и на урок звучит кюй, – привела пример Сындар Дауешова. – С прошлого учебного года реализуется проект «8 минуттық оқу», и мы наблюдаем рост интереса обучающихся к художественной литературе. Укрепились отношения с родителями, начали формироваться привычки эффективного чтения.

В дошкольных организациях образования для детей подготовили проект «Әжемнің ертегісі». В детсады приглашаются бабушки, которые читают детям казахские народные сказки, прививают любовь к слову и устному народному творчеству.

В этом учебном году запущен также проект «Апта күндері», когда каждый день посвящен какой-то воспитательной тематике.

– Например, понедельник обозначен как «Әдеп күні», вторник – «Денсаулық күні», среда – «Кәсіби бағдар күні», четверг – «Тазалық күні» и пятница – «Ұлттық күн». И в соответствии с тематикой дня проводятся соответствующие мероприятия. Например, в «Ұлттық күні» коллектив школы надевает национальную одежду, а ребята участвуют в национальных играх во время перемен, – рассказала Сындар Дауешова.

Изменился и формат классных часов. Столичное управление образования рекомендовало школам начинать с них каждую рабочую неделю.

– Классный час начинается в понедельник с гимна страны, также в него включены разработанные программы «Қауіпсіздік сабақтары». В ходе занятия предоставляется информация о правилах дорожного движения, основах безопасности жизнедеятельности, соблюдении обучающимися личной безопасности, – добавила Сындар Дауешова.

Педагоги наставляют, вдохновляют и поддерживают учеников. Их роль не только в передаче знаний, но и в формировании у детей нравственных и социальных качеств. Они организовывают встречи, консультации, лекции и мастер-классы для родителей, помогая им участвовать в воспитательном процессе, оказывают помощь в организации работы школьных клубов, волонтерского движения, творческих и спортивных объединений.

С момента запуска программы воспитания прошло немного времени, но, как отметила директор методического центра, уже имеются значительные успехи.

– Благодаря программе усилилось взаимодействие школы и семьи, увеличилось количество внеклассных мероприятий и проектов, направленных на нравственное и патриотическое воспитание молодежи. Во всех организациях образования открылись кабинеты педагогической поддержки родителей, – акцентировала внимание Сындар Дауешова.

Заместитель директора по воспитательной работе специализированного лицея № 82 «Дарын» Гульсая Кайырбек рассказала, что в рамках «Адал азамат» у них реализуется ряд проектов:

– Мы ориентируемся на ключевые ценности, обозначенные в программе. К примеру, у нас действуют кружки обучения игре на домбре, хореографии, разговорный клуб, мы прививаем детям любовь к культуре, музыке, спорту. Наша цель – помочь ребенку развиваться всесторонне: интеллектуально, физически, духовно, творчески.

К этой работе привлекаются родители, которые участвуют в проектах «Даналық клуб», «Әке мен бала» и «Ана мен қыз». В лицее детей учат играть в асыки, тогызкумалак, стрелять из лука.

Большую работу проводят и в школе-лицее № 89. Заместитель директора по воспитательной работе Алиби Кинаятов подчеркнул, что у них действуют школьный парламент, дебатный клуб, кружки по интересам.

– У нас в школе есть юные инспекторы движения. Одной из ключевых ценностей программы являются закон и порядок. Юные инспекторы обучают учеников начальных классов правилам дорожного движения, разыгрывают сценки, – рассказал он.

На классных часах, раз в неделю, проводятся уроки безопасности, где педагоги, а также приглашенные сотрудники полиции, прокуратуры, ЧС рассказывают о соблюдении законности, о том, как не стать жертвой правонарушителей и как действовать в чрезвычайных ситуациях.

Алиби Кинаятов считает, что важная составляющая программы – это воспитание детей в духе национальных ценностей:

– Не секрет, что дети сегодня сидят в телефонах. А мы показываем им, что есть более интересные вещи. Например, девочки учатся танцевать «Камажай», а мальчики играют на домбре. Ребята выступают на конкурсах, занимают призовые места. Это подстегивает их узнавать больше о своей культуре, музыке, традициях.

Отдельным направлением программы является экологическое образование. Дети готовят различные "зеленые" проекты, сажают деревья, убирают мусор, проводят игры и квесты. Также ребята участвуют в благотворительных акциях и ярмарках, а на вырученные средства покупают продукты питания и одежду нуждающимся.

– В воспитании важна роль родителей, – подчеркивает Алиби Кинаятов. – Они ссылаются на занятость, работу, дела. Но мы говорим им, что важно проводить хотя бы по пятнадцать минут в день со своими детьми, разговаривать с ними, читать вместе книги. Воспитание подрастающего поколения – одна из важнейших задач государства, поскольку от того, какие ценности будут заложены в детей, зависит будущее страны.