Население стран Восточной Европы стремительно сокращается - ООН

Общество,Европа
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

В некоторых странах падение достигает 30 процентов

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Об этом сообщил Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА), передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru.

В ООН отмечают резкое падение демографии в Восточной Европе, в некоторых государствах иногда достигающее 30 процентов. Это связано с рождаемостью, как и на Западе, но также и с негативными факторами, характерными для этого региона Старого света.

Снижение наблюдается в Албании, Боснии и Герцеговине, Грузии, Молдавии, Черногории, Северной Македонии, Сербии, Турции и Украине. В некоторых странах население сократилось на треть по сравнению с 1990 годом, отмечает AFP. Эта тенденция усугубляется высокими темпами эмиграции, что отражается в росте старения населения и оказывает влияние на экономическую производительность.

Одной из основных причин такого снижения, по мнению ЮНФПА, является отсутствие уверенности в завтрашнем дне. Это касается доступа к жилью, рынка труда для молодежи. Экономическая ситуация в той или иной стране влияет на решение индивидуума иметь ребенка.

Между тем снижение рождаемости также наблюдается в Западной Европе, но здесь мало эмиграции и больше иммиграции из Восточной Европы или третьих стран, что помогает поддерживать рост населения в странах этой части континента.

Вместе с тем прогнозы более пессимистичны для некоторых стран, таких как Италия, где статистическое агентство Istat прогнозирует снижение до 46,1 миллиона жителей к 2080 году по сравнению с 59 миллионами в 2023 году.

 

#ООН #население #Европа

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