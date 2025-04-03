Не снижать победный темп: жамбылские школьники отличились на предметных олимпиадах и научных соревнованиях

Образование
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Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

Проводимая в Жамбылской области работа по развитию интеллектуально-творческого потенциала детей, создание условий для поддержки талантов дает свои результаты.

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Так, в прошлом году жамбылские школьники завоевали 468 медалей на международных и республиканских предметных олимпиадах, а также в научных соревнованиях.

По итогам республиканского конкурса научных проектов ученики аулиеатинского края 15 лет подряд подтверждают звание «Лучшая команда». Они также стали первыми в общем зачете по результатам республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам.

В этом году жамбылские школьники продолжают держать высокую планку. К примеру, из Актобе, где проходил заключительный этап республиканского конкурса научных проектов по естественно-математическому направлению, 21 участник из области вернулся с победой. Всего же в состязании приняли участие 33 жамбылца, которые представили 27 проектов. Двенадцать юных жамбылцев победили на заключительном этапе республиканского конкурса научных проектов по предметам общественно-гуманитарного направления.

ХХ Республиканский конкурс исследовательских проектов и творческих работ среди учащихся 2–7-х классов «Зерде», прошедший на базе Респуб­ликанского учебно-оздоровительного центра «Балдаурен», выявил еще 11 победителей из региона. Семь юных жамбылцев оказались в числе лучших по итогам республиканской олимпиады по химии и информатике в Актау.

Недавно в республиканской олимпиа­де по робототехнике Fibonacci Robot Olympiad Kazakhstan в Астане приняли участие 109 жамбылских учеников в составе 31 команды. 84 учащихся теперь выступят в финале международной олимпиады, который пройдет в апреле в Турции. Это не первый случай, когда жамбылцы вошли в тройку сильнейших в масштабных соревнованиях по робототехнике. В конце прошлого месяца в международном конкурсе научных проектов Central Asia First Championship & Drone Racing в Алматы команда региона заняла почетное третье место.

В настоящее время жамбылские школьники активно готовятся к республиканской олимпиаде по общеобразовательным предметам. 34 учащихся примут участие по предметам естественно-математического направления, 26 – по предметам общественно-гуманитарного направления.

#Образование #победа #Жамбылская область #школьники #медали

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