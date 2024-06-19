Старейшее в мире вино нашли в Испании в гробнице

Фото: Journal of Archaeological Science

Старейшее в мире вино возрастом около две тысячи лет обнаружили в римской гробнице при восстановительных работах в доме на юге Испании, говорится в статье, опубликованной в журнале Journal of Archaeological Science.

«Находка в 2019 году в римской гробнице в городе Кармона, на юге Испании, урны возрастом около две тысячи лет, содержащей красноватую жидкость, оказалась довольно исключительной и неожиданной. Археохимическое исследование жидкости позволяет считать его старейшим древним вином, сохранившимся в жидком состоянии», - говорится в статье.

Отмечается, что после химического анализа исследователи заключили, что найденное вино белое, при этом в нем нашли типичные для этого вида вин полифенолы, а также характерные минералы. Примечательно, что, согласно приводимым в статье выводам, по химическому составу обнаруженное древнее римское вино мало чем отличается от современных вин, производимых в настоящее время на юге Испании.