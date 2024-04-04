Стартовал прием документов для участия в республиканском конкурсе Dala Dauysy

Республиканский конкурс проводится в целях поддержки авторов новых произведений, направленных на сохранение и развитие национальной культуры, укрепление духовных ценностей в обществе, нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Предусмотрены пять номинаций: «Лучшая фольклорная музыка», «Лучшая классическая музыка», «Лучшее драматургическое произведение», «Лучшее произведение музыкально-театрального жанра», «Республика әні» в эстрадном жанре, а также два специальных приза от Министерства культуры и информации. Общий призовой фонд творческого состязания – 47 млн тенге.

Победителей и лауреатов в закрытом порядке определит специально созданное жюри. В его состав вошли известные деятели культуры и искусства Казахстана.

К участию в конкурсе будут допущены произведения казахстанских композиторов и писателей, созданные за последние два года и ранее не исполнявшиеся публично. Ожидается, что проект откроет публике новые имена современного отечественного искусства.