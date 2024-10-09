Стартовали чемпионаты по баскетболу среди мужских и женских команд

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Особым гостем мероприя­тия стал представитель Международной федерации баскетбола (FIBA) Масаки Китамура, старший менеджер по соревнованиям FIBA 3x3, что подчеркивает важность и международное признание нашего чемпио­ната. Также церемонию посетил профессиональный американский баскетболист и бывший игрок БК «Астана» Джереми Джонсон.

Открыли первенство поединки между клубом «Астана» и командой «Алматинский легион». Отметим, что большинство столичных игроков выступают в Международной единой лиге ВТБ, а потому здесь участвовали спортсмены второго состава. Команды играли два дня подряд, вначале «Астана» была сильнее – 77:74, а потом «Алматинский легион» выиграл со счетом 90:86.

Сезон обещает стать значимым событием в спортивной жизни ­Казахстана, объединив восемь сильнейших команд республики. Помимо «Астаны» и «Алматинского легиона», за медали поборются «Барсы Атырау» (Атырау), «Тобол» (Костанай), «Ирбис Алатау Алматы» (Алматы), «Актобе», «Каспий» (Актау) и Ertis (Павлодар).

Отметим, что в этом году Национальная лига проходит под патронатом известной турецкой компании Anadolu Efes. У нее имеется профессиональный баскетбольный клуб из Стамбула – Anadolu Efes Spor Kulübü, который является не только одним из ведущих в Турции, но и одним из сильнейших в Европе.

– Поддержка холдинга Anadolu Efes позволила вывести чемпионат Казахстана по баскетболу на новый уровень. Это не просто спортивное мероприятие, а социальная инициа­тива, способствующая формированию командного духа, спортивного мастерства и ответственности. Благодаря бизнесу подобные проекты получают необходимую поддержку и масштаб, – отметил президент Федерации баскетбола Казахстана Абай Алпамысов.

– Наше сотрудничество с баскетбольными клубами и лигами основывается на глубокой приверженности спорту. Мы рады видеть, как наша поддержка способствует развитию в Казахстане этого прекрасного вида спорта, открывая новые возможнос­ти для молодых игроков, – подчерк­нул генеральный менеджер Efes Kazakhstan Эртан Курт.

Вчера стартовал и чемпионат ­Казахстана среди женских команд Национальной лиги. В них участвуют следующие баскетбольные клубы: «Актобе», павлодарский «Иртыш», столичный «Tigers», актауский «Каспий», кокшетауский «Окжетпес» и «Туран» из Туркестанской области.