Стартовали чемпионаты по баскетболу среди мужских и женских команд

Первыми открыли новый сезон мужские дружины. Стартовый матч прошел на территории столичной академии ПБК «Астана».
Особым гостем мероприятия стал представитель Международной федерации баскетбола (FIBA) Масаки Китамура, старший менеджер по соревнованиям FIBA 3x3, что подчеркивает важность и международное признание нашего чемпионата. Также церемонию посетил профессиональный американский баскетболист и бывший игрок БК «Астана» Джереми Джонсон.
Открыли первенство поединки между клубом «Астана» и командой «Алматинский легион». Отметим, что большинство столичных игроков выступают в Международной единой лиге ВТБ, а потому здесь участвовали спортсмены второго состава. Команды играли два дня подряд, вначале «Астана» была сильнее – 77:74, а потом «Алматинский легион» выиграл со счетом 90:86.
Сезон обещает стать значимым событием в спортивной жизни Казахстана, объединив восемь сильнейших команд республики. Помимо «Астаны» и «Алматинского легиона», за медали поборются «Барсы Атырау» (Атырау), «Тобол» (Костанай), «Ирбис Алатау Алматы» (Алматы), «Актобе», «Каспий» (Актау) и Ertis (Павлодар).
Отметим, что в этом году Национальная лига проходит под патронатом известной турецкой компании Anadolu Efes. У нее имеется профессиональный баскетбольный клуб из Стамбула – Anadolu Efes Spor Kulübü, который является не только одним из ведущих в Турции, но и одним из сильнейших в Европе.
– Поддержка холдинга Anadolu Efes позволила вывести чемпионат Казахстана по баскетболу на новый уровень. Это не просто спортивное мероприятие, а социальная инициатива, способствующая формированию командного духа, спортивного мастерства и ответственности. Благодаря бизнесу подобные проекты получают необходимую поддержку и масштаб, – отметил президент Федерации баскетбола Казахстана Абай Алпамысов.
– Наше сотрудничество с баскетбольными клубами и лигами основывается на глубокой приверженности спорту. Мы рады видеть, как наша поддержка способствует развитию в Казахстане этого прекрасного вида спорта, открывая новые возможности для молодых игроков, – подчеркнул генеральный менеджер Efes Kazakhstan Эртан Курт.
Вчера стартовал и чемпионат Казахстана среди женских команд Национальной лиги. В них участвуют следующие баскетбольные клубы: «Актобе», павлодарский «Иртыш», столичный «Tigers», актауский «Каспий», кокшетауский «Окжетпес» и «Туран» из Туркестанской области.