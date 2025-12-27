В Национальной гвардии МВД РК возобновили популярный Mannequin Challenge, переосмыслив его в современном и содержательном ключе, передает Kazpravda.kz

Фото: Нацгвардия МВД РК

На этот раз известный формат стал способом рассказать о подготовке к наступающему 2026 году — без громких слов, но с акцентом на реальную службу.

В видео одномоментно отражены строевая выучка личного состава, повседневные бытовые моменты солдат и их подготовка к встрече Нового года — как единый живой процесс службы, где дисциплина и человеческое тепло сосуществуют рядом.

Съёмки прошли в одной из рот воинской части 5573, которая обеспечивает безопасность столицы. Камера фиксирует не постановочные сцены, а привычный ритм подразделения — от выверенных движений на плацу до спокойных минут в казарме и предпраздничных хлопот.

Выбор формата Mannequin Challenge стал способом по-новому взглянуть на военную службу и сделать её ближе и понятнее широкой аудитории. Без пафоса и громких заявлений видео подчёркивает: Национальная гвардия МВД РК идёт в ногу со временем, постоянно развиваясь и совершенствуя служебно-боевую деятельность, оставаясь открытой к современным форматам и новым идеям.

Так старый челлендж зазвучал по-новому — как искренний визуальный рассказ о службе, ответственности и готовности гвардейцев встречать Новый год на своём боевом посту.