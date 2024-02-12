Старый коллектор снова забил фонтаном на Чагане в Уральске

Общество
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Портнягина Наталия
корреспондент
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Это не первый случай за эту зиму, когда коллектор привлек внимание горожан

Фото из открытых источников

Фонтан из старого коллектора, проложенного по руслу реки Чаган, засняли уральцы в минувшие выходные. Струя высотой около метра выкидывала воду прямо на лед, привлекая внимание неравнодушных граждан. Соцсети взорвались вопросами: откуда в коллекторе вода, насколько она безопасна для реки и ее обитателей, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как прокомментировал факт представитель коммунального предприятия ТОО «Батыс су арнасы», коллектор более 20 лет не эксплуатируется, труба закрыта с двух сторон. Рядом проходит магистраль, снабжающая один из микрорайонов областного центра питьевой водой. Из-за неоднократных утечек на водопроводе происходит затопление этого недействующего коллектора.

В данный момент утечка устранена. На этом участке постоянно производится забор воды на анализ в лабораториях предприятия и департамента экологии области. По результатам четырех последних исследований превышения допустимых норм загрязняющих веществ не выявлено. 

Это не первый случай за эту зиму, когда коллектор привлек внимание горожан. Руководитель департамента экологии ЗКО Мурат Ермеккалиев подтвердил, что аналогичная ситуация возникла в декабре прошлого года. Тогда был сделан анализ воды, взятой выше места утечки, ниже по течению и в самой трубе. Загрязнения не установлено. Вместе с тем коммунальному предприятию было рекомендовано демонтировать трубу. В этот раз рекомендацию повторили. Представитель ведомства также отметил, что никакого резкого запаха сточных вод на месте утечки не было, результаты анализа воды, взятой на исследование в минувшие выходные, будут готовы до конца недели.

Видео о прежней утечке выложили 22 декабря 2023 года, на следующий день пресс-служба коммунального предприятия сообщила о том, что на одной из городских улиц обрушился свод канализационного коллектора диаметром 700 мм, в результате чего образовалась яма.

На сегодня в Уральске продолжаются работы на коллекторе диаметром 1000 мм, отводящем сточные воды от КНС-1 до канализационных очистных сооружений. Авария на нем произошла в воскресенье вечером. Будем надеяться, что это совпадение, хотя эффект сообщающихся сосудов пусть и недействующего коллектора и водопроводной магистрали настораживает не меньше.

 

#уральск #порыв #коллектор #Чаган

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