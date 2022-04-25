Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Общество
Статус Нурсултана Назарбаева будет закреплен в Конституции Казахстана
Диасов Ораз
корреспондент

Член рабочей группы по внесению изменений и дополнений в Конституцию РК, доктор юридических наук Ермек Абдрасулов на брифинге в СЦК сообщил, что статус Назарбаева закрепят в основном законе страны, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Что касается вопросов статуса Первого Президента - рабочая группа пришла к выводу, что этот статус необходимо определить в самой Конституции, не обращаться к закону, который конкретизирует эту норму, а к самой Конституции», - сказал он.

Ермек Абдрасулов также сообщил, какой именно статус Нурсултана Назарбаева будет закреплен в Конституции страны.

«Первый Президент республики - это основатель независимого Казахстана. Я думаю, этот статус будет иметь большое значение, так как эти его заслуги будут закреплены в Конституции», - резюмировал спикер.

Популярное

Все
Не все так просто
Нужно ли Казахстану выходить из ЕАЭС – аналитика
32 уникальных артефакта Великой степи представили в Нур-Султане
На вопросы о маркировке товаров в Казахстане ответил глава Комитета техрегулирования и метрологии
Насколько оправданы жалобы на частных судебных исполнителей в Казахстане
Экс-глава ДП Алматинской области Серик Кудебаев уволен из органов внутренних дел
С выдающимся ученым-археологом простились в Нур-Султане
​​​​​​​По принципу «люди – к инфраструктуре»
Почему теряются дети?
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 25 апреля
Не учебная тревога
Действительно ли у частного судебного исполнителя однотипная и несложная работа?
Газ не про нас?
Проблемы столичных бизнесменов
Памятные мероприятия в честь 90-летия поэта Какимбека Салыкова прошли в Нур-Султане
Первая скрипка театра Ла Скала выступит в Нур-Султане
Эммануэль Макрон переизбран на пост президента Франции
Токаев поздравил Макрона с переизбранием на пост Президента Франции
​​​​​​​Очередь длиною в шесть недель
Сами себе враги
Закон Республики Казахстан
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
ОСИлим ли?
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Беспрецедентное для Казахстана судебное решение вынесли в ЗКО
Какие риски несет переход к новой системе управления жилым фондом в Казахстане
Жительницу Лисаковска нашли убитой в её квартире
Сотрудника районного суда в Алматы подозревают во взяточничестве
Пошел на обгон: 80-летний водитель спровоцировал смертельное ДТП в Алматинской области
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
Роналду сообщил о смерти сына
Продолжает ли COVID-19 угрожать Казахстану – интервью с Ералы Тугжановым
Глава Народной партии Казахстана высказался о новых политических реформах Токаева
Почти 1,5 млн "реабилитированных" заемщиков снова оформили кредиты за год в РК
Субсидирование ипотеки планируют внедрить в Казахстане
Как собираются менять прибрежную зону озера Сайран в Алматы
Умер от бешенства спустя год после укуса собаки подросток в Туркестанской области
Мы не исключаем новых "рецидивов" – Тугжанов о COVID-19 в Казахстане
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Снег и дожди идут в Казахстан
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?

Читайте также

Общество
Почему заявители на субсидирование аренды жилья получают от…
Общество
Вдвое вырос размер грантов для реализации бизнес-инициатив …
Транспорт , Общество
Новую автобусную полосу запустили в Нур-Султане
Общество
Резко потеплеет в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]