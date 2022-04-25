Статус Нурсултана Назарбаева будет закреплен в Конституции Казахстана

Член рабочей группы по внесению изменений и дополнений в Конституцию РК, доктор юридических наук Ермек Абдрасулов на брифинге в СЦК сообщил, что статус Назарбаева закрепят в основном законе страны, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Что касается вопросов статуса Первого Президента - рабочая группа пришла к выводу, что этот статус необходимо определить в самой Конституции, не обращаться к закону, который конкретизирует эту норму, а к самой Конституции», - сказал он.

Ермек Абдрасулов также сообщил, какой именно статус Нурсултана Назарбаева будет закреплен в Конституции страны.

«Первый Президент республики - это основатель независимого Казахстана. Я думаю, этот статус будет иметь большое значение, так как эти его заслуги будут закреплены в Конституции», - резюмировал спикер.