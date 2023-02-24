Ставка ханов

В 2023 году неподалеку от Сарайшыка будет сдан в эксплуа­тацию визит-центр, который позволит, по мнению местных властей, популяризировать историю страны и привлечь больше туристов. Сейчас количество посетителей мемориального комплекса Сарайшык достигает почти 20 тыс. в год. С запуском проекта предполагается увеличение числа туристов до 700 тыс.

Территория Атырауской области богата на исторические и архитектурные памятники времен Золотой Орды. Сарайшык не только столица Великого Улуса, но и духовный центр Великой степи. Ханы Берке и Узбек приняли тут ислам, ханы Жанибек и Бердибек взошли здесь на «Золотой трон».

– Сарайшык считался одним из важнейших перевалочных пунк­тов на караванных путях между Европой и Азией. На территории Атырауской области находятся караванные пути Таскешу, Ушкан, располагался город Актобе-Лаэти, который являлся стратегически важным населенным пунк­том Орды, – рассказывает профессор, доктор исторических наук Абилсейит Мухтар.

Сарайшык и статус

Средневековые исследования, в том числе труды Ибн Баттуты, испанской Пасхалии 1320–1338 годов, а затем труды Отемиса кажы, Мухаммеда Хайдара Дулати, Кадыргали Жалаири, Абулгази и других, не дают полной информации о Сарайшыке. В этом случае историки обобщают все источниковедческие исследования, используют материалы археологических и картографических работ, легенды.

– В 1334 году Ибн Баттута указал Сарайшык как Сараджук, а «джук» означает «младший». Этим он, вероятно, хотел сказать «малый дворец», в «Бес тарих» Курбангали Халида написано: «Власть хана, султанов продолжалась не прерываясь из-за его расположения вокруг городов Сарай, Сарайшык и Ханская Орда». Археолог-историк Алькей Маргулан, который в 1950 году проводил археологические раскопки в Сарайшыке, писал: «Сарайшык, старый дворец и новый дворец – три города Золотой Орды, расположенные близко друг к другу. Название Сарайшыка, его дворцы, мечети символизируют статус богатого феодального города…». Кроме того, в труде Абилгазы написано: «...после смерти Узбека ханом стал его сын Жанибек. Он был удивительным мусульманским ханом, был мудрым человеком, взошел на престол в городе Сарайшык», «после смерти Жанибека Бердибек из Тебриза прибыл в Сарайшык. После трех дней траура собрались все султаны и эмиры и подняли Бердибека ханом», – отметил Абилсейит Мухтар.

Также в Сарайшыке был великолепный ханский дворец, который пока не найден. Как уже упоминалось, он являлся основным центром караванных путей из Азии в Европу. На карте времен Петра I, найденной учеными Сарайшыкского музея-заповедника в архивах России в 2021 году, на двух караванных путях Сарайшык – Кажы Тархан было 10–12 населенных пунктов или мест, где останавливались караваны. Один из них впервые был обнаружен археологами Сарайшыкского музея в прошлом году. Его территория занимает около 4–5 гектаров. Там были найдены обломки средневековых керамических кувшинов, лебедки, кольца, обломки бронзового зеркала, 1 серебряный дирхем времен Узбек хана, 15 медных монет времен ханов Узбека и Жанибека и стрела сарматской эпохи.

Об особом значении города Сарайшык свидетельствует и то, что он был пантеоном правителей и славных личностей Золотой Орды, Ногайской Орды, Казахского ханства. В сборнике летописей Кадыргали Жалаира 1602 года есть такая запись: «Касым хан скончался в Сарайшыке. В эти дни его могила находится в Сарайшыке», в турецкой летописи Абылгазы 1665 года написано: «Токтагу хан. Царская жизнь была всего шесть лет, похоронен в Сарайшыке», о хане Жанибеке там же написано: «Он царствовал семнадцать лет. Похоронен в Сарайшыке».

Опираясь на косвенные данные Отемис кажы, Абылгазы, Абдулгаффара Крыми и ногайских песен-жыр в настоящее время исследователи выдвигают предположения, что в Сарайшыке похоронены ханы Золотой Орды Монке Темир, Бердибек, предок казахских ханов – Барак.

Золотая лодка

Одна из самых загадочных легенд городища Сарайшык связана с золотой лодкой. Как рассказывают исследователи, во времена правления хана Аз-Жанибека в Сарайшыке было создано искусственное озеро, в котором круглый год плавали лебеди. По водоему, прозванному Секерколь (Сладкое озеро), каждый вечер любила прогуливаться на своей лодке дочь хана, белоликая красавица Суюмбике. Она собственноручно кормила лебедей. Внезапно принцесса скончалась от неизвестной болезни. Убитый горем отец велел сказать жителям города, что похороны дочери состоятся через месяц. Тем временем хан тайно похоронил Суюмбике вместе с золотой лодкой и приданым. Место захоронения дочери хана никто не знал, так как дружинников, хоронивших принцессу, казнили. И с тех пор люди, слышавшие о золотой лодке, ищут тайное захоронение принцессы Суюмбике. Вместе с тем до сих пор точно неизвестно, где именно находилось озеро Секерколь.

Волшебная пиала

Летом 1999 года во время раскопок городища был обнаружен колодец, из которого извлекли хорошо сохранившуюся пиалу XIV века. Научных подтверждений, конечно, нет, да и практических опытов с ней не проводили, но найденная пиала вполне могла быть той самой волшебной, о которой рассказывают древние легенды. Сегодня мифические свойства пиалы из-за многовекового разрушительного воздействия на нее не проверить, но в древние времена, возможно, и она относилась к разряду волшебных. Как гласят легенды, если в нее наливали яд или отравленную жидкость, она меняла цвет. Если же содержимое в ней было безопасным для человека, пиала оставалась в первозданном виде. Так она подавала знак хозяину, что можно пить, а что нельзя. В годы существования Сарайшыка отравление было самым надежным способом избавиться от недруга или конкурента. В том же колодце был найден кувшин, на внутренних и внешних стенах которого имелись надписи.

Будущее прошлого

Как было отмечено выше, в текущем году в районе исторического городища Сарайшык будет построен визит-центр. На территории комплекса возведут порядка 20 объектов. В перспективе здесь планируют построить новый музей «Алтын Орда». Сегодня в музейном фонде Сарайшыка хранятся 4 600 экспонатов, из которых выставлены на обозрение только 400. Стоит напомнить, что в прошлом Сарайшык был центром ремесел, и сейчас в регионе насчиты­вается около 200 мастеров-прикладников. И это означает, что есть возможность возродить традиционные ремесла. Прогулки на территории комплекса на лошадях, верблюдах и по реке Урал на «золотой лодке», как надеются организаторы, вызовут еще больший интерес к древнему городищу. Также здесь планируют проводить национальные игры и культурно-массовые мероприятия.

Интерес к истории Казахского ханства проявляют и иностранцы. Гражданка Австрии Андреа Пробст рассказывает, что в комплексе «Сарайшык» и непосредственно на месте, где раньше кипела жизнь, она была уже несколько раз.

– Вы спрашиваете меня – что больше понравилось? О, я могу долго разглядывать артефакты, которые свидетельствуют о богатом историческом наследии вашей страны. Один только Великий шелковый путь чего стоит! За все годы, что мы с мужем живем и работаем в Атырау, я поняла, что многим по душе модерн, все современное, а вот к истории их не тянет. А нам нравится все, что связано с историей и культурой, через них мы познаем казахский народ, – говорит Андреа.