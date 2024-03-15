Ставший уже многовековой традицией праздник Амал мерекесі в этом году был отмечен в Мангистау с небывалым размахом

Традиция отмечать Наурыз (Амал мерекесі ) 14 марта зародилась сотни лет назад. В ночь с 13-го на 14-е число на самой высокой вершине Мангистау – Отпан тау – проходит церемония зажжения огня. Он символизирует единство и является знаком сплоченности.

На вершине Отпан тау установлены 37-метровый памятник Адаю и две стелы-минарета, которые символизируют два крыла отца – сыновей Кудайке и Келимберды. Адай-ата был известным батыром. В 2007 году в честь него был открыт историко-культурный комплекс «Отпан тау».

В древности Отпан тау выполняла роль сигнальной башни. Когда на ее вершине зажигали огонь, это было знаком того, что к Мангистау приближается опасность. Предание гласит, что, увидев огонь на Отпан тау, со всех концов региона съезжались батыры, чтобы дать отпор захватчикам, защитить и сохранить родную землю.

Сейчас эта церемония носит символический характер и напоминает мангистаусцам об их вековой сплоченности и единстве.

– Не разделяясь на роды, жузы и национальности, мы все преданно служим нашей общей Родине. Испокон веков этот день имеет глубокий духовный смысл. Наши предки радовались тому, что зима прошла без потерь в семье и хозяйстве, сегодня мы поздравляем друг друга с наступлением весны, прощаем обиды и в суете будней находим время для близких. Поколения сменяют друг друга, но Көрісу күні остается непреходящим праздником, напоминая нам о приближении весны и появлении новых надежд и возможностей. Как подчеркивал Глава государства Касым-Жомарт Токаев, «Праздник Амал, призывающий к единению и согласию, является живым выражением традиционной отзывчивости нашего народа». Пусть этот праздничный день наполнит Ваши сердца теплом и радостью! – подчеркнул глава региона Нурлан Ногаев.

У подножия Отпан тау было установлено 40 юрт с угощениями. Для жителей и гостей области организовали бесплатные автобусы, ведь расстояние до места торжества более 140 километров.

Уже стало доброй традицией приглашать на Амал мерекесі гостей издалека. В этом году на празднике побывали жители Турции, Узбекистана и Каракалпакстана.

По исследованиям историков, в Мангистауской области люди всегда поздравляли друг друга с Наурызом 14 марта. Одна из народных легенд гласит, что хан послал некоего мальчика поздравить адайцев с праздником, а он скакал слишком быстро и добрался до этих краев на две недели раньше. Есть и другие варианты подобного «фальстарта». Его связывают с переходом на григорианский календарь с юлианского. Правда, тогда получается, что этот праздник отмечался в начале месяца, 1 марта. Но что бы там ни было, традиции живут. И сегодня мангистаусцы с большим размахом и удовольствием отмечают Амал мерекесі именно в тот день, который им указали предки.