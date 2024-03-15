Ставший уже многовековой традицией праздник Амал мерекесі в этом году был отмечен в Мангистау с небывалым размахом
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Ирина Гончарова
Во всех районах региона с 13 по 14 марта прошли массовые мероприятия: спортивные состязания, национальные игры, конкурсы, концертные программы с участием народной артистки, любимицы мангистаусцев Розы Рымбаевой. Свои песни она спела не только на набережной в городе Актау, но и в Жанаозене, Тупкараганском, Бейнеуском и Мунайлинском районах региона. Более того, певица выступила для гостей в местности Отпан тау, где традиционно отмечают Амал мерекесі и зажигают «Огонь единства».