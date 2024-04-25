Степеням ордена «Айбын» присвоены имена казахстанцев-героев ВОВ

Сенат на пленарном заседании одобрил закон «О внесении изменений и дополнения в Закон Республики Казахстан «О государственных наградах Республики Казахстан», передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается в заключении к документу, целями Закона, инициированного депутатами парламента, являются совершенствование государственной наградной системы, исполнение поручения президента Республики Казахстан К.К.Токаева, данного на третьем заседании Национального курултая «Адал адам – Адал еңбек – Адал табыс» 15 марта 2024 года.