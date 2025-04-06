К тушению были привлечены порядка 450 человек и 135 единиц техники, передает Kazpravda.kz

Фото: МЧС РК

4 апреля в селе Коянбай Ерназарского сельского округа Бескарагайского района области Абай произошло загорание сухой травы.

Тушение осложнялось неблагоприятными погодными условиями: порывистым ветром до 26 м/с с резкими изменениями направления, а также густой хвойный лесной массив, из-за чего в отдельных участках пламя перешло в верховой пожар. Огонь распространился на территорию Морозовского филиала ГЛПР «Семей орманы».

Для ликвидации пожара была усилена группировка сил и средств, а координация работ велась командным центром МЧС Казахстана и оперативным штабом на месте.

К тушению были привлечены порядка 450 человек и 135 единиц техники от МЧС, МВД, Министерства экологии и природных ресурсов, а также местных исполнительных органов.

Спасатели работали в круглосуточном режиме.

С воздуха обстановка контролировалась с использованием воздушного борта МЧС. Также на месте пожара был создан полевой оперативный штаб. В ходе работ проведена опашка по периметру и внутри очагов возгорания, осуществлялась проливка тлеющих деревьев и лесной подстилки, использовались пожарные стволы и ранцевые огнетушители.

В 08:00 часов 5 апреля пожар локализован, в 17:10 пожар полностью ликвидирован.