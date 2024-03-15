Стержень социального развития Свежий выпуск 15 марта 2024 г. 4:00 1 Данара Саранова, президент МОО ASAA, национальный волонтер ООН, общественный деятель Неотъемлемой составляющей гражданского общества является волонтерство, играющее ключевую роль в развитии и процветании страны. фото из личного архива Д. Сарановой Утверждение «Дорожной карты развития и поддержки волонтерства на 2024–2026 годы», ее одобрение членами Национального курултая является важным шагом на пути к созданию более справедливого и благополучного общества для всех граждан. В ее разработке приняли участие более 500 человек из 20 регионов страны. В общей сложности поступило свыше 200 предложений, которые легли в основу новой «Дорожной карты развития и поддержки волонтерства». При этом основной акцент сделан на развитии отраслевого волонтерства, что является перспективным направлением в нашем стремлении к социальному прогрессу. Инициатива по его обсуждению на курултае, проходящем в эти дни в Атырау, не только отражает стремление к социальной ответственности, но и подчеркивает важность волонтерского движения для общества и страны в целом. Сама я с командой молодежного общественного объединения ASAA более 13 лет работаю на локальном и международном уровнях. Сейчас уже не могу представить свою жизнь без этого движения. Для меня и моих единомышленников это не просто добровольное предоставление своего времени и ресурсов, а образ жизни, способствующий укреплению социальных связей, развитию навыков и ценностей, а также созданию позитивного воздействия на общество в целом. Ряды волонтеров постоянно пополняются неравнодушными казахстанцами, а спектр добрых дел расширяется. Когда мы подводили итоги реализации «Дорожной карты развития волонтерства на 2021–2023 годы», с удовлетворением констатировали: число волонтерских организаций увеличилось в три раза. Это уже само по себе подчеркивает значимость нашего стремления к социальной активности и взаимопомощи. «Дорожная карта развития и поддержки волонтерства на 2024–2026 годы» играет ключевую роль в этом процессе. Она позволяет выявить приоритетные направления для развития волонтерского движения, определить механизмы его поддержки, а также обеспечить координацию усилий всех заинтересованных сторон. Одним из ключевых аспектов разработки «дорожной карты» является анализ существующей ситуации в сфере волонтерства. Его проведение позволяет выявить текущие проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются волонтеры и организации, а также определить потенциальные возможности для развития этой сферы. Мое видение развития волонтерства в стране основано на том, что это должен быть комплексный и системный подход, включающий не только поддержку волонтеров и организаций, но и создание благоприятной среды для их деятельности во всех регионах Казахстана – от маленьких аулов до больших городов. Нам не обойтись также без привлечения широкой общественности к участию в волонтерских проектах. Необходимо делиться на постоянной основе с волонтерами из других стран механизмами решения проблемных вопросов, наладить обмен успешными кейсами. #Атырау #мнение #волонтерство #Национальный курултай