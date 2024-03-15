Стержень социального развития

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Данара Саранова, президент МОО ASAA, национальный волонтер ООН, общественный деятель

Неотъемлемой составляющей гражданского общества является волонтерство, играющее ключевую роль в развитии и процветании страны.

фото из личного архива Д. Сарановой

Утверждение «Дорожной карты развития и поддержки волонтерства на 2024–2026 годы», ее одобрение членами Национального курултая является важным шагом на пути к соз­данию более справедливого и благополучного общества для всех граждан.

В ее разработке приняли участие более 500 человек из 20 регио­нов страны. В общей сложности поступило свыше 200 предложений, которые лег­ли в основу новой «Дорожной карты развития и поддержки волонтерства». При этом основной акцент сделан на развитии отраслевого волонтерства, что является перспективным направлением в нашем стремлении к социальному прогрессу.

Инициатива по его обсуждению на курултае, проходящем в эти дни в Атырау, не только отражает стремление к социаль­ной ответственности, но и подчеркивает важность волонтерского движения для общества и страны в целом.

Сама я с командой молодежного общественного объединения ASAA более 13 лет работаю на локальном и международном уровнях. Сейчас уже не могу представить свою жизнь без этого движения. Для меня и моих единомышленников это не просто добровольное предоставление своего времени и ресурсов, а образ жизни, способствующий укреплению социальных связей, развитию навыков и ценностей, а также созданию позитивного воздействия на общество в целом.

Ряды волонтеров постоянно пополняются неравнодушными казахстанцами, а спектр доб­рых дел расширяется. Когда мы подводили итоги реализации «Дорожной карты развития волонтерства на 2021–2023 годы», с удовлетворением констатировали: число волонтерских организаций увеличилось в три раза. Это уже само по себе подчеркивает значимость нашего стремления к социальной активности и взаимопомощи.

«Дорожная карта развития и поддержки волонтерства на 2024–2026 годы» играет ключевую роль в этом процессе. Она позволяет выявить приоритетные направления для развития волонтерского движения, определить механизмы его поддержки, а также обеспечить координацию усилий всех заинтересованных сторон.

Одним из ключевых аспектов разработки «дорожной карты» является анализ существующей ситуации в сфере волонтерства. Его проведение позволяет выявить текущие проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются волонтеры и организации, а также определить потенциальные возможности для развития этой сферы.

Мое видение развития волонтерства в стране основано на том, что это должен быть комп­лексный и системный подход, включающий не только поддерж­ку волонтеров и организаций, но и создание благоприятной среды для их деятельности во всех регионах Казахстана – от маленьких аулов до больших городов. Нам не обойтись также без привлечения широкой общест­венности к участию в волонтерских проектах. Необходимо делиться на постоянной основе с волонтерами из других стран механизмами решения проблемных вопросов, наладить обмен успешными кейсами.

#Атырау #мнение #волонтерство #Национальный курултай

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