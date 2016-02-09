Стежок к стежку

Статьи
658
Любовь ДОБРОТА, Шымкент
Нишанкуль Байспаева из разряда тех женщин, о которых принято говорить «человек – золотые руки». У нее получается все, за что ни возьмется. Мастерица, которая готовится отметить полувековой юбилей, освоила вязание крючком и на спицах, научилась шить, да так, что сделанные ее руками стежки не отличить от машинного шва. Рукодельницей она стала по воле обстоятельств. Еще в 1987 году женщина получила травму на производстве, после которой долго лечилась, но полностью восстановить здоровье так и не удалось. Ей присвоили инвалидность II группы. Н. Байспаева не скрывает, что это был очень тяжелый период в ее жизни: после травмы развилась сильная депрессия, она стала замкнутой, ни с кем не общалась, хотя близкие – мама и братья – были рядом и поддерживали как могли. Оставшись без работы, стала думать о дополнительном заработке, ведь значительная часть пособия по инвалидности уходит на лекарства.

Постепенно она стала вязать вещи для семьи, потом выполняла заказы знакомых и друзей, а в какой-то момент решила сдавать шапочки, пинетки и другие детские вещи на реализацию в магазины. Вязание приносило небольшой, но стабильный доход. Пригодилась и старая домашняя швейная машинка. Нишанкуль шила постельное белье, чтобы разнообразить свою работу. А в какой-то момент решила освоить азы предпринимательства и отправилась на бесплатные семинары, которые для всех желающих открыть свое маленькое дело проводит Центр обслуживания предпринимательства.

– Каждый год я поправляю здоровье в Реабилитационном центре для людей с ограниченными возможностями, – рассказывает Н. Байспаева. – Здесь для инвалидов организуют семинары, пытаясь вовлечь людей с ограниченными возможностями в бизнес-среду. Именно здесь я узнала о такой замечательной программе, как «Даму-Көмек», и решила, что это отличная возможность обновить старую машинку, тем более она у нас одна на двоих с мамой. Теперь благодаря оказанной помощи я могу шить постельные принадлежности на современной машинке. Рукоделие стало моим любимым занятием, я обрела смысл жизни, снова открыта для людей и стараюсь всегда учиться чему-то новому.
Гульнара Бекбосова – почти ровесница Нишанкуль и также инвалид II группы. 15 лет назад она попала в аварию, которая перевернула всю ее жизнь. Пришлось менять профессию и приспосабливаться к жизни в новых условиях. Женщина окончила в Реабилитационном центре курсы кройки и шитья и сейчас специализируется на пошиве женской и мужской одежды на заказ.

– Очень рада, что у нас реализуется программа по поддержке инвалидов, – говорит Г. Бекбосова. – Это очень хорошая помощь, ведь доход небольшой и заказы бывают нечасто. Так что на новое оборудование непросто накопить. Спасибо фонду «Даму» за содействие. Теперь с новой машинкой, надеюсь, заказов у меня будет больше.

Популярное

Все
Казахстан продлевает ограничения на вывоз дизтоплива и бензина автотранспортом
Криштиану Роналду снова попал в Книгу рекордов Гиннесса
Дождливая и ветреная погода ждет казахстанцев 15 июля
Пенсионер умер из-за жары в Экибастузе
Уроки выживания: МЧС опубликовало видео о буднях пожарных изнутри
Пожар в Баянаульском национальном парке локализован
В Костанае задержали несовершеннолетнего пособника мошенников
Заповедник «Семей орманы» в Абайской области снова горит
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
На побережье Каспийского моря спасли двух серферов
Больше ста человек тушили пожар в горах ВКО
Дожди, ветер, сильная жара: что ожидает казахстанцев в воскресенье, 9 июля
Актюбинский подросток стал чемпионом мира по ММА
Смертельное ДТП: автомобиль перевернулся из-за разгерметизации колеса в Жетысуской области
Обеспечение безопасности страны – главный приоритет
Вода отступила из затопленного Павлодара
В Кызылординской области два человека скончались от конго-крымской геморрагической лихорадки
Борьба с пожаром развернулась в Атырауской области: горят заросли камыша
Драку Бейбута Шуменова в ТРЦ Астаны прокомментировали в МВД
Когда решатся проблемы перегруженных классов, аварийных школ и трехсменного обучения в Казахстане, рассказали на заседании Республиканского штаба
В Астане прошел гала-концерт I Международного военно-музыкального фестиваля «Астана – мәдениет керуені»
Казахстанка стала чемпионкой мира по гребле на байдарках и каноэ
ВАЗ влетел в дерево и превратился в груду металла в Уральске
Редкий случай, когда о необходимости повышения теплового тарифа заявил в Петропавловске отраслевой эксперт и бывший депутат
20 млрд тенге выделят на ремонт 230 улиц в Алматы
Четыре человека утонуло за сутки в Казахстане
Дом для бездомных животных построят в Павлодаре
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
БАКАД запустили в Алматинской области
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
Прививать правильную идеологию будущим полицейским должны правильные люди
Спецоперация по захвату напавшего на сотрудников ДКНБ мужчины  прошла в Шымкенте
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
Спасённый пожарными Астаны оленёнок нашёл приют (видео)
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
В стрессовом состоянии из-за изъятия скота, пораженного бруцеллезом, находится сегодня едва ли не все село Ленинское Аккайынского района Северо-Казахстанской области
Сотрудников Центра медицины катастроф отличают высокая готовность и самоотверженность
Высоко сижу, далеко гляжу
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
В Атырау мужчина спустил бойцовую собаку на полицейских
Казахстанский авиаперевозчик запускает рейсы в Израиль
Курбан айт-2023: казахстанцы смогут совершить жертвоприношение онлайн
Дело "Mudarabah Capital": вайнерам Туребаеву и Шерниязову вынесен приговор
Информацию о пострадавших от саранчи 10 тысячах га посевов в Костанайской области опровергли в МСХ
Единственная женщина, совершающая прыжки с десантным парашютом «Мальва», считает работу сбывшейся мечтой
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие

Читайте также

Великая жизнеутверждающая сила
В сакральном Сарайшыке
Притча о добре и зле
Поэма о трудовом подвиге

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]