Стежок к стежку Статьи 658 Любовь ДОБРОТА, Шымкент

Нишанкуль Байспаева из разряда тех женщин, о которых принято говорить «человек – золотые руки». У нее получается все, за что ни возьмется. Мастерица, которая готовится отметить полувековой юбилей, освоила вязание крючком и на спицах, научилась шить, да так, что сделанные ее руками стежки не отличить от машинного шва. Рукодельницей она стала по воле обстоятельств. Еще в 1987 году женщина получила травму на производстве, после которой долго лечилась, но полностью восстановить здоровье так и не удалось. Ей присвоили инвалидность II группы. Н. Байспаева не скрывает, что это был очень тяжелый период в ее жизни: после травмы развилась сильная депрессия, она стала замкнутой, ни с кем не общалась, хотя близкие – мама и братья – были рядом и поддерживали как могли. Оставшись без работы, стала думать о дополнительном заработке, ведь значительная часть пособия по инвалидности уходит на лекарства.



Постепенно она стала вязать вещи для семьи, потом выполняла заказы знакомых и друзей, а в какой-то момент решила сдавать шапочки, пинетки и другие детские вещи на реализацию в магазины. Вязание приносило небольшой, но стабильный доход. Пригодилась и старая домашняя швейная машинка. Нишанкуль шила постельное белье, чтобы разнообразить свою работу. А в какой-то момент решила освоить азы предпринимательства и отправилась на бесплатные семинары, которые для всех желающих открыть свое маленькое дело проводит Центр обслуживания предпринимательства.



– Каждый год я поправляю здоровье в Реабилитационном центре для людей с ограниченными возможностями, – рассказывает Н. Байспаева. – Здесь для инвалидов организуют семинары, пытаясь вовлечь людей с ограниченными возможностями в бизнес-среду. Именно здесь я узнала о такой замечательной программе, как «Даму-Көмек», и решила, что это отличная возможность обновить старую машинку, тем более она у нас одна на двоих с мамой. Теперь благодаря оказанной помощи я могу шить постельные принадлежности на современной машинке. Рукоделие стало моим любимым занятием, я обрела смысл жизни, снова открыта для людей и стараюсь всегда учиться чему-то новому.

Гульнара Бекбосова – почти ровесница Нишанкуль и также инвалид II группы. 15 лет назад она попала в аварию, которая перевернула всю ее жизнь. Пришлось менять профессию и приспосабливаться к жизни в новых условиях. Женщина окончила в Реабилитационном центре курсы кройки и шитья и сейчас специализируется на пошиве женской и мужской одежды на заказ.



– Очень рада, что у нас реализуется программа по поддержке инвалидов, – говорит Г. Бекбосова. – Это очень хорошая помощь, ведь доход небольшой и заказы бывают нечасто. Так что на новое оборудование непросто накопить. Спасибо фонду «Даму» за содействие. Теперь с новой машинкой, надеюсь, заказов у меня будет больше.

