Стикеры «выйдут» на улицы

Марина Михайлова

Запоминать новые иностранные слова без зубрежки, в игровой форме помогают стикеры. Очень многие, изучающие язык, расклеивают их по квартире. Ну а если эти подсказки использовать не дома, а на улицах, размещая на зданиях и предметах?! И таким образом сделать город помощником в изучении сразу нескольких языков – казахского, русского и английского?! Такую замечательную идею решил реа­лизовать Виктор Немченко, автор и руководитель проекта «Город-словарь», или Lexicon.city, презентация которого состоялась в Алматы в Казахстанском пресс-клубе.

– В городах XXI века важно соз­давать не только современные удобства, но и интерактивные пространства для саморазвития жителей, – говорит автор проекта. – Мы хотим построить городскую игровую инфраструктуру, не имеющую аналогов в мире. «Город-словарь» станет своего рода интеллектуально-развлекательной игрой, частью повседнев­ной жизни горожан.

По словам Виктора Немченко, для реализации проекта нужны 1 000 единомышленников-помощников. Они должны будут приобрести блок интерактивных стикеров Lexicon.city с QR-кодом. На этих наклейках на трех языках – казахском, русском и английском – написаны слова, обозначающие объекты и предметы, которые расположены на улицах города.

Волонтеры выйдут на улицы мегаполиса в поисках этих объек­тов и предметов и, найдя их, расклеят на них стикеры с соответствующими словами. Клеить их будут в скверах и парках города, на зданиях школ, институтов, парикмахерских, кафе, продуктовых магазинов, медучреждений и в общественном транспорте. Программа предлагает изучение существительных, прилагательных и глаголов. Всего в блоке 300 стикеров.

– Люди будут их видеть и читать в троллейбусах и автобусах (есік, дверь, door), в кафе во время мытья рук перед едой – айна, зеркало, mirror), на улице – шам, фонарь, lantern… Такая форма изучения языков превратится в увлекательную игру, которая со временем наверняка затянет всех горожан, – говорит автор проекта.

Кроме того, горожане смогут не только запоминать название и написание слов на стикерах, но и слушать их произношение. Для этого надо скачать на гаджет бесплатное мобильное приложение lexicon.city и с его помощью сканировать маркеры. А еще игра позволит накапливать бонусы и получать поощрительные призы.

Согласно ее правилам, обладатели блока маркеров устанавливают мобильное приложение по индивидуальному коду и участвуют в программе премирования: вместо оценок они получают реальные поощрения – билеты в театры и на концерты, катки, горнолыжные курорты, скидки в кафе и других культурных и досуговых заведениях города.

Как подчеркивает Виктор Немченко, мультимедийный арт-проект Lexicon.city – это частная, авторская инициатива. На сегодня в разработку проекта инвестировано 12 млн тенге и потрачено 2 года интенсивной работы. Составлены городской и фразеологический словари на трех языках, готово первичное программирование приложения для Android, разработан дизайн стикербука и приложения, закончено кодирование и тестирование 300 единиц стикеров, разработаны принципы геймификации.

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