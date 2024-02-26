Стирка отменяется

Общество
7
Любовь Доброта

Отправку в торговую сеть нескольких сотен мешков неизвестного вещества, упакованного под видом стиральных порошков известных брендов, предотвратили полицейские.

фото ДП Туркестанской области

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Туркестанской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий пресекли деятельность подпольного цеха по изготовлению контрафактной продукции, расположенного в Шымкенте. Его организовали двое жителей Кентау, арендовав для этого в городе частный дом.

Сюда доставляли порошкообразное химическое вещество, наладив фасовку в полиэтиленовые мешки. Яркие упаковки пестрели надписями известных брендов стирального порошка, в точности повторяя логотипы. По внешнему виду упаковки распознать контрафакт практически невозможно. На это и рассчитывали злоумышленники, решив организовать «бизнес». При проверке полицейские обнаружили и изъяли более 300 мешков с контрафактной продукцией, уже готовой к отправке на реализацию в торговую сеть.

Начальник управления по борьбе с организованной преступностью ДП Туркестанской области Галымбек Турысбеков рассказывает, что в ходе обыска в цехе обнаружено 13 мешков с неизвестным порошкообразным веществом весом по 40 кг каждый. Также здесь находилось и солеобразное вещество для добавления в лжепорошок. Специалисты говорят, что стирка «не пойми чем» не только не придала бы чистоты и свежести вещам, но и могла навредить, ведь химический состав вещества неизвестен, как непредсказуема и реакция.

Организаторов подпольного цеха задержали. Собранные материалы направлены в департамент экономических расследований. Полицейские тем временем выясняют, в каких торговых точках предприимчивые бизнесмены уже успели поставить на продажу контрафактный товар, и определяют объемы реализации.

#Шымкент #подпольный цех #порошок #стиральный порошок #контрафактная продукция

Популярное

Все
В Риддере небольшое предприятие наладило переработку отходов фермы в почвенные смеси для цветоводов и садоводов
Международный турнир Burabay ICE 2024 прошел в Бурабайской курортной зоне
Наилучшее время
Дать новый импульс экономике региона
Межцивилизационный диалог
500 тысяч путешественников в год
Солнечные, ветряные, маневренные…
Финансовый ликбез
Вносятся на обсуждение
Впервые за годы независимости в Национальной академии наук при Президенте РК создан Совет молодых ученых
А дорога серою лентою вьется
Устойчиво и надежно
Инклюзивное и качественное развитие
Академия наук: миссия выполнима
Какого цвета «честный» мед?
Фильм о легендарном полководце Жалантос Бахадуре сняли в Узбекистане
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Доверие основывается на справедливости
О точечной застройке и лазейках в законе
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
По вопросам электоральной системы
Как попасть к узкому специалисту без направления терапевта, рассказали в Минздраве
Давайте по-доброму
Не надо бояться психолога
Килиан Мбаппе подписал пятилетний контракт с мадридским «Реалом»
Почему налоги одинаковы для производственников и букмекерских контор?
Кто говорит? Вор!
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Масштабное волонтёрское движение началось с шерстяного носка
Закрывать глаза на лудоманию нельзя
Когда мороз не помеха
Сберечь Кольсай для потомков
Владельцу пасеки грозит уголовная ответственность за незаконную охоту на соболей
Зеленский позвонил Токаеву
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Ответственность перед предками и потомками
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Назначен заместитель управделами президента
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
Казахстанский скакун выиграл скачки в Дубае
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция
Мальчик умер после обрезания в Акмолинской области
Казахстан и Франция договорились сотрудничать в борьбе с глобальным потеплением
Как часто будут пополняться спецсчета по программе «Нацфонд - детям»
Правила посадки и высадки пассажиров изменились в автобусах Астаны
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Казахстанцы чаще других иностранцев посещают Россию
Детский сад горел в Семее
Время разъяснений о времени

Читайте также

Впервые за годы независимости в Национальной академии наук …
Дать новый импульс экономике региона
Наилучшее время
Международный турнир Burabay ICE 2024 прошел в Бурабайской …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]