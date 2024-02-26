Стирка отменяется

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Туркестанской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий пресекли деятельность подпольного цеха по изготовлению контрафактной продукции, расположенного в Шымкенте. Его организовали двое жителей Кентау, арендовав для этого в городе частный дом.

Сюда доставляли порошкообразное химическое вещество, наладив фасовку в полиэтиленовые мешки. Яркие упаковки пестрели надписями известных брендов стирального порошка, в точности повторяя логотипы. По внешнему виду упаковки распознать контрафакт практически невозможно. На это и рассчитывали злоумышленники, решив организовать «бизнес». При проверке полицейские обнаружили и изъяли более 300 мешков с контрафактной продукцией, уже готовой к отправке на реализацию в торговую сеть.

Начальник управления по борьбе с организованной преступностью ДП Туркестанской области Галымбек Турысбеков рассказывает, что в ходе обыска в цехе обнаружено 13 мешков с неизвестным порошкообразным веществом весом по 40 кг каждый. Также здесь находилось и солеобразное вещество для добавления в лжепорошок. Специалисты говорят, что стирка «не пойми чем» не только не придала бы чистоты и свежести вещам, но и могла навредить, ведь химический состав вещества неизвестен, как непредсказуема и реакция.

Организаторов подпольного цеха задержали. Собранные материалы направлены в департамент экономических расследований. Полицейские тем временем выясняют, в каких торговых точках предприимчивые бизнесмены уже успели поставить на продажу контрафактный товар, и определяют объемы реализации.