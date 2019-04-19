Стоимость покупки онлайн-ККМ будет зачтена предпринимателям в оплату подоходного налога
В Казахстане стоимость покупки онлайн-ККМ будет зачтена предпринимателям в оплату подоходного налога, передает Kazpravda.kz.
"ДГД по городу Алматы по вопросу использования налоговой льготы по приобретенным онлайн-ККМ с января 2019 года сообщает, что предприниматель купивший онлайн-ККМ в 2019 году и применяющий режим на основе упрощенной декларации, а также патент, имеет право при сдачи налоговой отчетности (1,2 полугодие 2019 года) применить льготу в части уменьшения суммы индивидуального подоходного налога (далее-ИПН) на сумму 60 000 тенге (стоимость онлайн ККМ)", – говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что льгота будет применяться к тем налогоплательщикам, у которых исчисленная сумма ИПН превышает сумму 60 000 тенге, но не более чем на 50 процентов от исчисленной суммы налога.
Данная льгота будет действовать в течении 2019 года.