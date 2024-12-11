Столичные волонтеры угощают коммунальщиков чаем и баурсаками в мороз

Коммунальная служба столицы в круглосуточном режиме продолжает работу по очистке улиц города от снега и льда

Фото: акимат Астаны

В рамках марафона добрых дел молодежь столицы поддержала работников коммунальной сферы, которые трудятся во благо чистоты города, угостив их горячим чаем и баурсаками, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат города

Коммунальная служба столицы в круглосуточном усиленном режиме продолжает работу по очистке улиц города от снега и льда.

«Несмотря на плохую погоду, столичная молодежь оказала поддержку работникам коммунальной сферы, раздавая горячий чай и баурсаки. Таким образом молодежь поблагодарила специалистов коммунальных служб, которые в морозные дни вносят большой вклад в безопасное и беспрепятственное движение в городе», - рассказали в акимате.

Для поддержания чистоты городских улиц работники коммунальной сферы круглосуточно работают в посменном режиме.

Отмечается, что в дневную смену 11 декабря в снегоуборочных работах было задействовано более 2,7 тыс. дорожных рабочих и более тысячи единиц спецтехники. В ночь с 10 на 11 декабря в столице было собрано и вывезено 7 тысяч кубометров снега 545 рейсами.

С начала зимнего сезона из города 75 703 рейсами вывезено 961 тыс. кубометров снега.