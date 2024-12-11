Столичные волонтеры угощают коммунальщиков чаем и баурсаками в мороз

Столица
81
Гульмира Кунапия
корреспондент

Коммунальная служба столицы в круглосуточном режиме продолжает работу по очистке улиц города от снега и льда

Фото: акимат Астаны

В рамках марафона добрых дел молодежь столицы поддержала работников коммунальной сферы, которые трудятся во благо чистоты города, угостив их горячим чаем и баурсаками, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат города

Коммунальная служба столицы в круглосуточном усиленном режиме продолжает работу по очистке улиц города от снега и льда.

«Несмотря на плохую погоду, столичная молодежь оказала поддержку работникам коммунальной сферы, раздавая горячий чай и баурсаки. Таким образом молодежь поблагодарила специалистов коммунальных служб, которые в морозные дни вносят большой вклад в безопасное и беспрепятственное движение в городе», - рассказали в акимате.

Для поддержания чистоты городских улиц работники коммунальной сферы круглосуточно работают в посменном режиме.

Отмечается, что в дневную смену 11 декабря в снегоуборочных работах было задействовано более 2,7 тыс. дорожных рабочих и более тысячи единиц спецтехники. В ночь с 10 на 11 декабря в столице было собрано и вывезено 7 тысяч кубометров снега 545 рейсами.

С начала зимнего сезона из города 75 703 рейсами вывезено 961 тыс. кубометров снега. 

#Астана #волонтеры #снег #чай

Популярное

Все
О трендах, кадрах и науке госуправления
В КазАТИУ состоялась встреча с участием членов Комиссии по правам человека
«Больше всех народом любим тот, кто в битве неколебим...»
В Казахстане начнут собирать американские комбайны
В целях устойчивого развития
На принципах верховенства права
1991-й: о чем свидетельствуют газетные архивы
Гарантия качественной медпомощи
Для эффективных решений важен диалог
Предупреждать, а не устранять
Родительство с большой буквы
Свыше сотни бесценных артефактов обнаружены в урочище Сарытогай
Опреснительные мощности удвоены
«Здоровый образ жизни» для тенге
Врачи на вес золота
Обнаружены новые документы о великой откочевке казахов
Чтить Родину и закон
Воздушная «скорая» спешит на помощь
Завершился международный тур VII олимпиады FEMO International
Игра объединила конфессии
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Лица старого Уральска
Отечественный производитель пожаловался на Magnum
Деликатесы по скромной цене
Казашка впервые покорила воды Антарктиды
Производство шоколада может прекратиться
Каким декларантам налоговики блокируют счета
Где купить соғым в Астане
Токаев поговорил по телефону с Трампом
Боксеры Казахстана гарантировали себе 8 медалей на чемпионате Азии
Казахский свадебный обряд внесли в список ЮНЕСКО
Коммунальная перезагрузка
Жамбылские школьники показали лучшие знания по республике
В Тбилиси спецназ разогнал протестующих водометами
Вдохновлять собственным примером
Торговые ограничения в отношении Казахстана не имеют смысла – Даррен Спинк
«Незаконная концентрация ресурсов узким кругом лиц препятствовала развитию экономики» – генпрокурор
Гибридную электростанцию построят в Мангистау
Токаев утвердил закон о республиканском бюджете на 2025 – 2027 годы
Камеры начали фиксировать среднюю скорость на дорогах Казахстана
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
На трассе Балхаш – Сарышаган задержали военного с крупной партией наркотиков
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
В Кызылординской области открылась первая «Комфортная школа»
Санжар Адилов назначен заместителем министра внутренних дел РК
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
Президент посетил концерт, посвященный творчеству поэта Шомишбая Сариева
Будем здесь учиться на хорошо и отлично
Кызылординский рис: от поля до стола
Главную сверхспособность человека, которой нет у ИИ, назвали эксперты
Грустные думки аграрные
Токаев прибыл в Баку

Читайте также

Два новых объекта появятся в Астане
Второклассник из Астаны выиграл чемпионат Азии по шахматам
Более 100 тонн мяса купили астанчане на «Соғым Fest»
На что чаще всего жалуются астанчане через онлайн-платформу…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]