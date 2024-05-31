Столичный дворник радует горожан, украшая городские дворы различными скульптурами

Общество
9
Асель Муканова

Удивительные люди живут в Астане! Например, 58-летний Ирик Шаймерденов – дворник с душой художника. Вот уже второй год он украшает столичные дворы очаровательными скульптурами, которые он создает из песка или снега (в зависимости от сезона). Полюбоваться ими приезжают горожане из разных концов Астаны. И пусть живут эти произведения искусства считанные дни, а то и часы, но подаренные ими впечатления и эмоции остаются в памяти людей надолго.

фото Игоря Бургандинова

По образованию Ирик Шаймерденов тракторист-машинист широкого профиля, но за долгую жизнь сменил не одну профессию. Еще живя в Северо-Казахстанской области, восемь лет был подручным у своего родного дяди Марата Зейнулловича Нурканова, который 40 лет проработал учителем изобразительного искусства и по совместительству строил в родном поселке ледяные городки.

Три года племянник просто помогал утрамбовывать снег, что-то подать, принести, но потом, как он сам выражается, «включился мозг», и начали наконец проявляться творческие способности. Кстати, отец Ирика тоже хорошо рисовал, но наш герой видел это только однажды и навсегда запомнил отцовского медведя на льдине, мастерски выведенного на клочке бумаги.

– Папа одинаково владел и левой, и правой рукой. Я часто просил его нарисовать что-нибудь еще, но он почему-то тщательно скрывал свой талант, – вспоминает Ирик.

Сам он был большим выдумщиком в детстве. Однажды полдня простоял в углу за то, что повынимал пружины из старого дивана и соорудил с их помощью катапульту. Весь совхоз сбегался посмотреть на его изобретение!

А чтобы покататься на «карете» или «вертолете», которые талант­ливый мальчик собирал из подручных средств, дети несли конфеты, значки, жевательные резинки. «Никто, конечно, в воздух так и не взлетел, – смеется мой собеседник, – но целую неделю детвора была безумно увлечена».

Дальше началась взрослая непростая жизнь. Ирик вырос без матери. В юности, чтобы суметь защитить себя, увлекался спортом. Много работал, чтобы обеспечить уже собственную семью, поднять на ноги четверых сыновей, поэтому творчество отошло на второй план.

– Когда мы переехали в Астану, сын подарил квартиру. Родились внучки, сейчас их у меня четыре. Двадцать лет я даже не вспоминал о своих способностях. Но в прошлом году, работая в ресторане, начал из снега лепить сердечки. Я и не думал, что это кому-то будет так интересно. А тут смотрю – прохожие начали фотографировать. Попробовал другие фигурки делать – людям понравилось. В Интернете стал смотреть какие-то уроки для моего уровня. Увидел работы с песком, решил попробовать. Смастерю крокодила или черепаху в песочнице, отойду в сторонку, наблюдаю, а люди останавливаются, фотографируют, – рассказывает Ирик Шаймерденов.

Теперь он – практически местная знаменитость. Я сама увидела публикацию о нем в одном из городских пабликов. На интервью к нему приезжали и корреспонденты главных телеканалов страны.

Кстати, несколько лет назад наш герой работал дворником в «Казахстанской правде», но тогда мы не успели познакомиться. А жаль – судя по всему, Ирик очень интересный, общительный, веселый и добрый человек. Видимо, именно позитивный настрой, дружелюбие и придают ему сил и энергии, несмотря на почтенный возраст.

До обеда он выполняет всю свою работу, а после приходит к песочнице во дворе по проспекту Республики. И увлеченно творит. Причем каких-то особых инструментов не использует, любая подобранная тут же щепка подойдет.

– В свободное время тянет что-нибудь поделать – воображение подскажет. Бывает, фигура почти готова, но чего-то не хватает, не могу уловить взгляд или положение в пространстве. Тогда ломаю, и делаю другую. Бывает, три-четыре часа так проходит, – говорит Ирик. – Со львом долго не получалось. Вроде, другим нравится, а мне не очень. Даже специально изучал, как именно львы выглядят и двигаются. Или вот Кинг-Конга попросили – пришлось фильм посмотреть.

В основном дворник изображает животных, героев мультфильмов, волшебные замки. Мечтает как-нибудь запечатлеть здание своей старой школы. А ко Дню защиты детей планирует соорудить детские фигурки. Из снега, говорит, можно было бы сделать в полный рост. Но песочные чаще всего сидят или лежат.

Год назад сын создал ему аккаунт в Instagram @irikshai, где можно увидеть все его работы. А в TikTok у него уже 2,5 тыс. подписчиков!

Периодически его приглашают подработать в детские сады, когда нужно украсить территорию ледяными фигурами. А летом предлагают «навести красоту» на местном пляже в Бурабае.

Порой, признается мой собеседник, он подумывает перестать уже копаться в песочнице. Да и сыновья уговаривают больше времени уделять внучкам. Даже обещают навезти песка в собственный двор, чтобы папа творил дома, если так уж хочется. К тому же есть у него и другие увлечения – резьба по дереву, работа с гипсом.

– Но люди ведь специально приезжают полюбоваться, и мне как-то неудобно, если я вдруг ничего не сделал, – делится Ирик. – Иногда я думаю, лучше б у меня не было этого таланта, ходил бы спокойно, а так мимо песочницы не могу пройти. Но если уж дан талант, надо его проявлять. Может, кого-то это мотивирует. Один парнишка так и сказал, что мои работы его мотивируют. Он, кстати, отучился на архитектора.

– Вы счастливый человек? – спрашиваю напоследок, в принципе, уверенная в положительном ответе. Ведь нельзя же делиться тем, чего не имеешь.

– Наверное, да, – скромно улыбаясь, ответил городской романтик. – В браке столько лет, дети выросли. Во мне нет одиночества, талантливый человек не может быть одиноким. Когда я делаю свои фигуры, то отключаюсь и словно возвращаюсь в прошлое.

Да и окружающим от такого творчества одно только удовольствие. И пусть эти скульптуры недолговечны – ледяные растают, песочные сломают малыши, – но эмоции, которые они дарят, греют душу.

#Астана #скульптор #дворник #Ирик Шаймерденов

Популярное

Все
Побывал я на пиру у хвостатых кенгуру
Человека нельзя победить
Талантливый казахстанский лучник готовится к своей первой Олимпиаде
Знаменитый австралийский игрок Ллейтон Хьюитт оценил развитие тенниса в нашей стране
Получит ли порода қазақы тазы международное признание?
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
Сегодня Герою Советского Союза Сагадату Нурмагамбетову исполняется 100 лет со дня рождения
Астана и Париж «сверили часы»
Три сирийских силовика заочно приговорены во Франции к пожизненному заключению
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
Диас Аубакиров пробился в финал самого престижного в мире чемпионата по брейкингу
«Стартапы могут работать с гигантами»: ERG провела первый форум промышленного IT в Казахстане
«Умные» теплицы смогут получать инвестсубсидии в Казахстане
Казахстанцам не стоит опасаться последствий прорыва дамбы в Китае
Как минимум семь казахстанцев выступят в основной сетке Roland Garros
Для пострадавших от половодья жителей СКО власти приобрели 31 квартиру
За аферу с ЕНТ осуждены двое жителей Уральска
Возобновлено движение на автодороге «Екатеринбург – Алматы»
Президент Казахстана скорбит в связи с кончиной академика Шарманова
Qarmet купил завод по утилизации автохлама
Умер легендарный академик Торегельды Шарманов
Самую большую городскую мечеть открыли в Шымкенте
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Против танка ходил он с карабином и саблей
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Подвигу казахстанцев посвящается...
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Штурмовики идут в бой с пехотой
Ветеранам – везде почет
Успех летчика куется на земле
Новобранцы Капшагайской десантно-штурмовой бригады приняли присягу
Текущую ситуацию на рынке ГСМ обсудили в правительстве
Ребенок получил пулевое ранение в Алматинской области
Детей растить и Родину защищать
Советника посла Казахстана в ОАЭ срочно отозвали
«Тот, кто песней степь восславил, нами не забыт...»
Талдыкорганской авиабазе присвоено имя Дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского
Международный день музеев отмечается в Казахстане

Читайте также

Получит ли порода қазақы тазы международное признание?
Человека нельзя победить
Побывал я на пиру у хвостатых кенгуру
В Генпрокуратуре обсудили вопросы дорожной безопасности

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]