Столичный дворник радует горожан, украшая городские дворы различными скульптурами

По образованию Ирик Шаймерденов тракторист-машинист широкого профиля, но за долгую жизнь сменил не одну профессию. Еще живя в Северо-Казахстанской области, восемь лет был подручным у своего родного дяди Марата Зейнулловича Нурканова, который 40 лет проработал учителем изобразительного искусства и по совместительству строил в родном поселке ледяные городки.

Три года племянник просто помогал утрамбовывать снег, что-то подать, принести, но потом, как он сам выражается, «включился мозг», и начали наконец проявляться творческие способности. Кстати, отец Ирика тоже хорошо рисовал, но наш герой видел это только однажды и навсегда запомнил отцовского медведя на льдине, мастерски выведенного на клочке бумаги.

– Папа одинаково владел и левой, и правой рукой. Я часто просил его нарисовать что-нибудь еще, но он почему-то тщательно скрывал свой талант, – вспоминает Ирик.

Сам он был большим выдумщиком в детстве. Однажды полдня простоял в углу за то, что повынимал пружины из старого дивана и соорудил с их помощью катапульту. Весь совхоз сбегался посмотреть на его изобретение!

А чтобы покататься на «карете» или «вертолете», которые талант­ливый мальчик собирал из подручных средств, дети несли конфеты, значки, жевательные резинки. «Никто, конечно, в воздух так и не взлетел, – смеется мой собеседник, – но целую неделю детвора была безумно увлечена».

Дальше началась взрослая непростая жизнь. Ирик вырос без матери. В юности, чтобы суметь защитить себя, увлекался спортом. Много работал, чтобы обеспечить уже собственную семью, поднять на ноги четверых сыновей, поэтому творчество отошло на второй план.

– Когда мы переехали в Астану, сын подарил квартиру. Родились внучки, сейчас их у меня четыре. Двадцать лет я даже не вспоминал о своих способностях. Но в прошлом году, работая в ресторане, начал из снега лепить сердечки. Я и не думал, что это кому-то будет так интересно. А тут смотрю – прохожие начали фотографировать. Попробовал другие фигурки делать – людям понравилось. В Интернете стал смотреть какие-то уроки для моего уровня. Увидел работы с песком, решил попробовать. Смастерю крокодила или черепаху в песочнице, отойду в сторонку, наблюдаю, а люди останавливаются, фотографируют, – рассказывает Ирик Шаймерденов.

Теперь он – практически местная знаменитость. Я сама увидела публикацию о нем в одном из городских пабликов. На интервью к нему приезжали и корреспонденты главных телеканалов страны.

Кстати, несколько лет назад наш герой работал дворником в «Казахстанской правде», но тогда мы не успели познакомиться. А жаль – судя по всему, Ирик очень интересный, общительный, веселый и добрый человек. Видимо, именно позитивный настрой, дружелюбие и придают ему сил и энергии, несмотря на почтенный возраст.

До обеда он выполняет всю свою работу, а после приходит к песочнице во дворе по проспекту Республики. И увлеченно творит. Причем каких-то особых инструментов не использует, любая подобранная тут же щепка подойдет.

– В свободное время тянет что-нибудь поделать – воображение подскажет. Бывает, фигура почти готова, но чего-то не хватает, не могу уловить взгляд или положение в пространстве. Тогда ломаю, и делаю другую. Бывает, три-четыре часа так проходит, – говорит Ирик. – Со львом долго не получалось. Вроде, другим нравится, а мне не очень. Даже специально изучал, как именно львы выглядят и двигаются. Или вот Кинг-Конга попросили – пришлось фильм посмотреть.

В основном дворник изображает животных, героев мультфильмов, волшебные замки. Мечтает как-нибудь запечатлеть здание своей старой школы. А ко Дню защиты детей планирует соорудить детские фигурки. Из снега, говорит, можно было бы сделать в полный рост. Но песочные чаще всего сидят или лежат.

Год назад сын создал ему аккаунт в Instagram @irikshai, где можно увидеть все его работы. А в TikTok у него уже 2,5 тыс. подписчиков!

Периодически его приглашают подработать в детские сады, когда нужно украсить территорию ледяными фигурами. А летом предлагают «навести красоту» на местном пляже в Бурабае.

Порой, признается мой собеседник, он подумывает перестать уже копаться в песочнице. Да и сыновья уговаривают больше времени уделять внучкам. Даже обещают навезти песка в собственный двор, чтобы папа творил дома, если так уж хочется. К тому же есть у него и другие увлечения – резьба по дереву, работа с гипсом.

– Но люди ведь специально приезжают полюбоваться, и мне как-то неудобно, если я вдруг ничего не сделал, – делится Ирик. – Иногда я думаю, лучше б у меня не было этого таланта, ходил бы спокойно, а так мимо песочницы не могу пройти. Но если уж дан талант, надо его проявлять. Может, кого-то это мотивирует. Один парнишка так и сказал, что мои работы его мотивируют. Он, кстати, отучился на архитектора.

– Вы счастливый человек? – спрашиваю напоследок, в принципе, уверенная в положительном ответе. Ведь нельзя же делиться тем, чего не имеешь.

– Наверное, да, – скромно улыбаясь, ответил городской романтик. – В браке столько лет, дети выросли. Во мне нет одиночества, талантливый человек не может быть одиноким. Когда я делаю свои фигуры, то отключаюсь и словно возвращаюсь в прошлое.

Да и окружающим от такого творчества одно только удовольствие. И пусть эти скульптуры недолговечны – ледяные растают, песочные сломают малыши, – но эмоции, которые они дарят, греют душу.