Столичный дворник радует горожан, украшая городские дворы различными скульптурами
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Асель Муканова
Удивительные люди живут в Астане! Например, 58-летний Ирик Шаймерденов – дворник с душой художника. Вот уже второй год он украшает столичные дворы очаровательными скульптурами, которые он создает из песка или снега (в зависимости от сезона). Полюбоваться ими приезжают горожане из разных концов Астаны. И пусть живут эти произведения искусства считанные дни, а то и часы, но подаренные ими впечатления и эмоции остаются в памяти людей надолго.